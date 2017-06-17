Жіноча збірна України зустрінеться з Іспанією на Євробаскеті-2017

Збірна України стартувала з перемоги на Євробаскеті-2017, здолавши в стартовому матчі господарок турніру - команду Чехії. Після практично ідеальної першої половини в матчі з чешками наші дівчата трохи здали в атаці у другій, однак не дозволили суперницям навіть натякнути на інтригу в цьому матчі. Важливо, що вже у першій грі свої лідерські якості продемонструвала Аліна Ягупова, ставши найрезультативнішою баскетболісткою першого дня турніру.

На черзі ще одна не менш важлива зустріч, яка може стати ключовою для команди Володимира Холопова в боротьбі за першу сходинку в нашому квартеті. Збірна України зіграє проти фавориток турніру - іспанської збірної. Підопічні Лукаса Мондело, як і наші дівчата, стартували з перемоги, здолавши в першому матчі угорську збірну. Варто відзначити відмінну гру лідера команди Санчо Літтл, яка дуже плідно попрацювала на щитах. Тренерський штаб нашої команди, не варто сумніватися, зверне увагу підопічних на гру досвідченої центрової іспанської збірної.

Для того, щоб вийти напряму в чвертьфінал Євробаскету-2017 команді Володимира Холопова потрібно займати в групі лише перше місце. Тож цілком можливо, що саме іспанки можуть стати нашими головними суперницями в боротьбі за лідируючу позицію, тож годі й говорити про важливість поєдинку.

Євробаскет-2017. Груповий раунд, 2-й тур

Іспанія - Україна

Градєць-Кралове, Hradec Kralove Arena

Початок матчу - 16:00



