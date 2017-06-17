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Владимир ХОЛОПОВ: «Сыграли матч из двух частей»

Тренер сборной Украины прокомментировал старт на Евробаскете

  • 17.06.2017 16:00
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Главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов и героиня первого матча Евробаскета Таисия Удоденко дали свои комментарии на пресс-конференции после победного матча с чешками.

ВЛАДИМИР ХОЛОПОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ УКРАИНЫ:
«Мы сыграли матч из двух частей. Первая — все получалось, забили много очков. Во второй половине матча у меня сложилось впечатление, что мы пытались сохранить разницу в счете, а не развить перевес. У меня часто спрашивают: в чем разница между работой с женскими и мужскими командами. Ты не можешь спрогнозировать ситуацию, ведь ты играешь хорошо, но за считанные секунды все может разрушиться. Так, в третьей четверти мы забили всего четыре очка.

Благодарен своим игрокам, мы отдали все силы в борьбе. Мы забрали больше подборов у более высокой команды, это важный аспект. Я всегда говорю девушкам: подбирает мяч не тот, кто выше, а тот, кто за ним идет».

ТАИСИЯ УДОДЕНКО, ЦЕНТРОВАЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ:
«Я считаю, что мы провели замечательный первый матч. Мы выложились по полной. Могли, конечно, сделать и больше, но нервозность дала о себе знать, тем более, это была игра с хозяйками турнира. Мы практически отсекли больших игроков на подборе, сделали больше перехватов, спровоцировали достаточно потерь. Результат здесь говорит сам за себя».

«Что случилось в конце игры? Да, мне свело ногу судорогой. Сейчас особых проблем нет».

«Конечно, в товарищеских матчах мы больше наигрывали наши комбинации, возможно, не было такого рвения к победе, не требовалось грызть паркет. Не было задачи победить любой ценой. Мы скорее создавались как команда, налаживали игру. Сегодня мы показали характер, показали наши наработки. Все это воплотилось в жизнь. Поэтому счет в нашу пользу».

Источник — Basket.com.ua

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