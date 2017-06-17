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БІПА подала заявку на виступ у Кубку Європи ФІБА

Вже чотири українськи клуби зіграють у єврокубках цього сезону

  • 17.06.2017 17:15
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Одеська «БІПА» стане черговим українським клубом, який у новому сезоні візьме участь у Єврокубках. Одесити подали заявку на участь у FIBA Euro Cup. Зробив це одеський клуб учора, за кілька годин до закриття вікна прийому заявок. Виступатимуть одесити у своєму домашньому залі - УСК «Одеса», який минулої осені приймав матч кваліфікації до чемпіонату Європи між жіночими збірними України та Німеччини.

Григорій Розенцвіт, президент БК «БІПА»: «У бажані представити Одесу на міжнародній арені нас підтримала міська влада. Це черговий крок у нашому розвитку та у відродженні легенди. Близько 10 років у Одесі не було Єрокубків. Скоро вони повернуться. Я радий з того, що за останні два роки баскетбол в Україні зробив суттєвий крок у своєму розвитку. На сьогодні 4 або 5 клубів з України виступатимуть на Євроарені. Ще два роки тому про таке страшно було думати. У нас ходять люди на ігри, багато людей. У нас конкурентні абсолютно усі збірні, які виступають у міжнародних змаганнях. Думаю далі буде ще краще». 

Раніше заявки на участь у FIBA Euro Cup подали «Хімік», «Дніпро» та «Черкаські Мавпи». Таким чином, Україна вперше за останні чотири роки матиме таке потужне представництво у Єврокубках. Також, за нашою інформацією, наступного тижня заявку на участь у Лізі Чемпіонів може подати чемпіон України – київський «Будівельник».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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