Сборная Украины разгромлена Испанией во втором матче Евробаскета-2017

В третьей четверти игра стала более жесткой — на паркете появилось больше контактной борьбы. Ключевым моментом стал рывок испанок в конце четверти, когда испанки, набрав 10 очков подряд, впервые в поединке сделали свое преимущество двузначным.

К сожалению, прийти в себя после неудачной концовки третьего периода нашим девушкам не удалось. Испанки сполна воспользовались преимуществом на щитах, получив в результате убедительное преимущество.

Первая четверть осталась за Украиной с преимуществом в два очка, однако к большому перерыву испанки не только выровняли положение, но и вырвались вперед.