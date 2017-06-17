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Сборная Украины разгромлена Испанией во втором матче Евробаскета-2017

Все решилось в третьей четверти, когда Испания резко вырвалась вперед

  • 17.06.2017 17:52
  • 1930 просмотров
  • 10 комментария
Метки
FIBA.com
© FIBA.com
Первая четверть осталась за Украиной с преимуществом в два очка, однако к большому перерыву испанки не только выровняли положение, но и вырвались вперед.
 
В третьей четверти игра стала более жесткой — на паркете появилось больше контактной борьбы. Ключевым моментом стал рывок испанок в конце четверти, когда испанки, набрав 10 очков подряд, впервые в поединке сделали свое преимущество двузначным. 
 
К сожалению, прийти в себя после неудачной концовки третьего периода нашим девушкам не удалось. Испанки сполна воспользовались преимуществом на щитах, получив в результате убедительное преимущество.

Испания — Украина 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11)
 
Испания: Палау (0 + 5 передач), Торренс (26 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Крус (6 + 5 подборов), Николлс (0 + 7 подборов), Литтл (16 + 18 подборов) — старт; Харгай (19 + 4 потери), Домингес (4), Ромеро (3), Жиль (1 + 5 подборов), Санчес (0), Родригес (0).
Украина: Ягупова (23 + 8 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Мосс (0 + 5 потерь), Дорогобузова (0 + 4 подбора), Малашенко (3), Удоденко (21 + 6 подборов + 5 перехватов + 4 потери) — старт; Ольховик (3), Мазниченко (0 + 3 передачи), Яцковец (2), Спитковская (0), Науменко (0), Белоцерковская (0), Горобец (0).
 
Напомним, в первом матче на турнире сборная Украины обыграла команду Чехии.
 
Последний свой матч на групповом этапе Евробаскета-2017 сборная Украины сыграет в понедельник, 19 июня, против сборной Венгрии. Начало – в 13:30.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    andrijooo
      andrijooo, 17.06.2017 17:59
    0
    натупили
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 17.06.2017 18:05
    +1
    Похоже, у команды проблемы с физикой. В первую очередь, у Ягуповой, которая выглядит уставшей после тяжелого сезона. А она явный лидер команды, и заменить ее некем. Тем не менее, ничего не потеряно. Надо обыгрывать Венгрию, выходить в плей-офф со второго места и проходить в 1/4. Это вполне по силам. А дальше уже как сложится.
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    inflicted
      inflicted, 17.06.2017 18:12
    +4
    Дві людини набрали всі очки команди. Ви серйозно? Ну і Мосс для чого натуралізовували? Слабка допомога від неї.

    А взагалі перша половина гри була класною!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 17.06.2017 18:18
    -3
    На одному Ягуповому далеко не заїдеш.
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    Andy Van
      Andy Van, 17.06.2017 18:22
    +1
    В першій половині рівна гра, після перерви повний провал в захисті. Торренс проходила як ніж скрізь масло, Літтл виключили, але Харгай 3-очкові клала шо с добрим утром! На Ягуповій весь чемп не витягнем, але гра є, головне не спішити!!! Перехопили м'яч, потримайте, нахєра на арапа брати??? Шанси є непогані, віримо в збірну!!!
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    Ihor8
    Ihor8, 17.06.2017 18:25
    -2
    И зачем эта негра в сборной???????7 Вторая игра, а она полный ноль
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 17.06.2017 18:31
    +2
    Я так розумію, маємо проблеми з функціональною готовністю, психологічною та тактичною. Кожен матч починаємо за "здравіє", а потім провал. Здається мені, що наша збірна, команда одного гравця-Ягупова в нас,як Гарет Бейл в збірній Уельсу з футболу, як то кажуть з нею й без, дві великі різниці.В кінці матчу- Ягупова на майданчику -7, отримує п'ятий фол, за де-кілька хвилин -22. Й, здається мені, сьогодні була поразка тренера.Те, що привезли -22 - провал Холопова. Ще є час зробити висновки й попрацювать над тактикою та психологією. Все ж таки, ми хоча,на даному етапі, не дотягуємо до грандів європейського баскетболу, але ж не -22 від Іспанії. В нас міцна збірна здатна війти в топ 8 цьогорічного Євро, а при вдалому збігу обставин і опинитися в четвірці кращих. Так що віримо й надіємось.
    Кінцівка матчу не нагадала матч Ролан Гарросу Світоліна-Халеп?
    І ще, по двом матчам збірної,не можу зрозуміти, що в збірній робить засмагла від херсонського сонця дівчина, з українським прізвищем Мосс? Я так розумію,якщо когось з іноземців і запрошувать до збірної то цей хтось має бути на голову сильнішим від аборигенів.
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    dudigo78
      dudigo78, 17.06.2017 18:42
    0
    Ну а що ви хочеие від команди одного гравця? В Іспанії гравця рівня Ягупової нема, але решта всі приблизно одного рівня. А в нас є Ягупова і всі решта. Ми просто катастрофічно програвали у швидкості, ну і не йшли кидки здалеку - це наша основна зброя. З Угорщиною буде вирішальний матч - потрібно вигравати, бо з такою різницею ми можемо і 3-тє місце втратити, та й вийти на Словаччину в плей-оф куди краще ніж на Італію чи Туреччину
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    Andy Van
      Andy Van, 17.06.2017 18:50
    0
    Надіюсь, що Мосс, як і Джеттер вистрілить тоді коли треба)))
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    korrdon
      korrdon, 17.06.2017 19:12
    0
    Ягупова в первой половине это уровень топов WNBA, без Ягуповой после перебора фолов наша сборная тут же сдулась. Как долго протянем на одном двух игроках - покажет турнир.

    А пока приятного наши девочки на Чемпионате мира 3 на 3 только что закопали сильную Австралию
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