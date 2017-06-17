Сборная Украины разгромлена Испанией во втором матче Евробаскета-2017

Первая четверть осталась за Украиной с преимуществом в два очка, однако к большому перерыву испанки не только выровняли положение, но и вырвались вперед.
В третьей четверти игра стала более жесткой — на паркете появилось больше контактной борьбы. Ключевым моментом стал рывок испанок в конце четверти, когда испанки, набрав 10 очков подряд, впервые в поединке сделали свое преимущество двузначным.
К сожалению, прийти в себя после неудачной концовки третьего периода нашим девушкам не удалось. Испанки сполна воспользовались преимуществом на щитах, получив в результате убедительное преимущество.
Испания — Украина 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11)
Испания: Палау (0 + 5 передач), Торренс (26 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Крус (6 + 5 подборов), Николлс (0 + 7 подборов), Литтл (16 + 18 подборов) — старт; Харгай (19 + 4 потери), Домингес (4), Ромеро (3), Жиль (1 + 5 подборов), Санчес (0), Родригес (0).
Украина: Ягупова (23 + 8 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Мосс (0 + 5 потерь), Дорогобузова (0 + 4 подбора), Малашенко (3), Удоденко (21 + 6 подборов + 5 перехватов + 4 потери) — старт; Ольховик (3), Мазниченко (0 + 3 передачи), Яцковец (2), Спитковская (0), Науменко (0), Белоцерковская (0), Горобец (0).
Напомним, в первом матче на турнире сборная Украины обыграла команду Чехии.
Последний свой матч на групповом этапе Евробаскета-2017 сборная Украины сыграет в понедельник, 19 июня, против сборной Венгрии. Начало – в 13:30.
Источник — Sport.ua
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А взагалі перша половина гри була класною!
Кінцівка матчу не нагадала матч Ролан Гарросу Світоліна-Халеп?
І ще, по двом матчам збірної,не можу зрозуміти, що в збірній робить засмагла від херсонського сонця дівчина, з українським прізвищем Мосс? Я так розумію,якщо когось з іноземців і запрошувать до збірної то цей хтось має бути на голову сильнішим від аборигенів.
А пока приятного наши девочки на Чемпионате мира 3 на 3 только что закопали сильную Австралию
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