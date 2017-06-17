Женская сборная Украины вышла в 1/8 финала Евробаскета-2017

Пройти в плей-офф нашей команде помогла сборная Венгрии, которая обыграла Чехию со счетом 74:70. Украинские баскетболистки уже не смогут опуститься ниже третьего места в группе.



Однако Украина не сможет выиграть групповой турнир и сразу выйти в четвертьфинал, так как Однако Украина не сможет выиграть групповой турнир и сразу выйти в четвертьфинал, так как проиграла Испании.

В 1/8 финала соперницами сборной Украины станет представитель группы B, где играют команды Словакии, Италии, Беларуси и Турции.

Заключительный матч группового этапа сборная Украины сыграет против команды Венгрии в понедельник, 19 июня. Начало встречи в 13:30 по Киеву. Победитель матча займет второе место в группе, а проигравший — третье.