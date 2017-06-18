ЧС. Жіноча збірна України обіграла Австралію і поступилася Нідерландам

Національна жіноча збірна України стартувала з перемоги на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 у французькому Нанті. Більш ніж переконливо «жовто-сині» дівчата здолали збірну Австралії у стартовому поєдинку 21:12.

Представниці Зеленого континенту першими відкрили рахунок і таким чином зняли передстартове хвилювання з українок. Вони взялися до справи. Після того, як на еквторі матчу 9-ка «зелених» Ребекка Коул ліквідувала відставання і вивела свою команду вперед 7:6, Україна більше не помилялася. Зарицька кидком здалеку, а потім двічі Завидна показали, хто на корті має статус віце-чемпіонок світу.

Коли з-за дуги влучила Філевич, рахунок став 17:10 на користь українок. Вони не скидали обертів, продовжували пресингувати австралійок. Відчувалися, що головний тренер жіночої збірної Юрій Процюк перестраховувався, мовляв у складі збірної Австралії є гравці WNBA. Українки виглядали свіжішими і впевненішими, що і засвідчив кінцевий рахунок.

Можливо Австралійки елементарно не встигли адаптуватися до часового поясу Франції? Як би там не було, переможну крапку кидком з ліній штрафних поставила Молова, встановивши красиву, дзеркальну перевагу у рахунку у 9 очок – 21:12.

Україна – Австралія 21:12

Другий матч на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 жіноча збірна України не змогла довести до перемоги. На відміну від австралійок збірна Нідерландів виявилася набагато більш міцним горішком.

Якщо у першому матчі рахунок відкрили суперниці українок, то цього разу першою відзначилася Молова а невдовзі Завидна добре підібрала під кільцем 2:0. Але Голандія діяла не менш активно і агресивно,змусивши помилятися «жовто-синіх» дівчат.

Зарицька результативними діями не давала суперницям піти у відрив, на екваторі матчу встановилася рівновага 8:8. Після цього шальки терезів остаточно схилилися вбік Нідерландів. Долю матчу фактично, було вирішено за рахунку 13:10. Тоді Ганні Зарицькій не вдалося влучити здалеку, а суперниці відповіли двоочковим.

Нідерланди - Україна 17:12.

Після першого ігрового дня збірна України йде на другому місці у гріпі «С». Разом з нашими дівчатами одну перемогу у двох матчах здобули збірні Японії та Австралії. Очолює групу збірна Нідерландів. У плей-оф чемпіонату Світу виходить дві команди.

Уже 19-го червня (понеділок) жіноча збірна України проведе ще два матчі у групі - з Китаєм та Японією.