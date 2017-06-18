Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧС. Жіноча збірна України обіграла Австралію і поступилася Нідерландам

Після першого змагального дня на ЧС 3х3 національна команда займає друге місце в групі

  • 18.06.2017 09:10
  • 610 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Національна жіноча збірна України стартувала з перемоги на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 у французькому Нанті. Більш ніж переконливо «жовто-сині» дівчата здолали збірну Австралії у стартовому поєдинку 21:12. 

Представниці Зеленого континенту першими відкрили рахунок і таким чином зняли передстартове хвилювання з українок. Вони взялися до справи. Після того, як на еквторі матчу  9-ка «зелених» Ребекка Коул ліквідувала відставання і вивела свою команду вперед 7:6, Україна більше не помилялася. Зарицька кидком здалеку, а потім двічі Завидна показали, хто на корті має статус віце-чемпіонок світу.

Коли з-за дуги влучила Філевич, рахунок став 17:10 на користь українок. Вони не скидали обертів, продовжували пресингувати австралійок. Відчувалися, що головний тренер жіночої збірної Юрій Процюк перестраховувався, мовляв у складі збірної Австралії є гравці WNBA. Українки виглядали свіжішими і впевненішими, що і засвідчив кінцевий рахунок.

Можливо Австралійки елементарно не встигли адаптуватися до часового поясу Франції?  Як би там не було, переможну крапку кидком з ліній штрафних поставила Молова, встановивши красиву, дзеркальну перевагу у рахунку у 9 очок – 21:12.

Україна – Австралія 21:12

Другий матч на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 жіноча збірна України не змогла довести до перемоги. На відміну від австралійок збірна Нідерландів виявилася набагато більш міцним горішком.

Якщо у першому матчі рахунок відкрили суперниці українок, то цього разу першою відзначилася Молова а невдовзі Завидна добре підібрала під кільцем 2:0. Але Голандія діяла не менш активно і агресивно,змусивши помилятися «жовто-синіх» дівчат.

Зарицька результативними діями не давала суперницям піти у відрив, на екваторі матчу встановилася рівновага 8:8. Після цього шальки терезів остаточно схилилися вбік Нідерландів. Долю матчу фактично, було вирішено за рахунку 13:10. Тоді Ганні Зарицькій не вдалося влучити здалеку, а суперниці відповіли двоочковим.

Нідерланди - Україна 17:12.

Після першого ігрового дня збірна України йде на другому місці у гріпі «С». Разом з нашими дівчатами одну перемогу у двох матчах здобули збірні Японії та Австралії. Очолює групу збірна Нідерландів. У плей-оф чемпіонату Світу виходить дві команди.

Уже 19-го червня (понеділок) жіноча збірна України проведе ще два матчі у групі - з Китаєм та Японією.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.