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Чоловіча збірна України стартує на чемпіонаті світу

Сьогодні національна команда проведе 2 поєдинки

  • 18.06.2017 11:12
  • 463 просмотров
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ФБУ
© ФБУ

Вже сьогодні вслід за жінками розпочнуть свої виступи у Франції і чоловіки. У Нанті наші хлопці зіграють дві гри: о 15:40 та 17:30. Суперниками ж будуть збірні Шрі-Ланки та Польщі.

У світовому рейтингу 3х3 наша збірна наразі посідає дев'яте місце, Польща трохи вище – третє, Шрі-Ланка – 41.

Чоловіча збірна України 3х3

Склад:

1. Станіслав Тимофеєнко,
2. Олександр Кобець,
3. Дмитро Липовцев,
4. Максим Закурдаєв.

Головний тренер - Олег Юшкін.

Розклад ігрового дня чемпіонату Світу 3x3:

15:00 - Росія - Казахстан
15:20 - Німеччина - Киргизтан
15:40 - Україна - Шрі-Ланка
16:00 - Естонія - Катар
16:30 - Казахстан - Німеччина
16:50 - Угорщина - Росія
17:10 - Шрі-Ланка - Естонія
17:30 - Польща - Україна
18:00 - Угорщина - Киргизтан
18:20 - Чехія - Андорра
18:40 - Польща - Катар
19:00 - Румунія - Філіппіни
19:30 - Італія - Бахрейн
19:50 - Андорра - Аргентина
20:10 - Словенія - Ромунія
20:30 - Франція - Сальвадор
21:10 - Італія - Чехія
21:30 - Аргентина - Бахрейн
21:50 - Словенія - Сальвадор
22:10 - Філіппіни - Франція

Источник — Федерация баскетбола Украины

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