Чоловіча збірна України стартує на чемпіонаті світу

Вже сьогодні вслід за жінками розпочнуть свої виступи у Франції і чоловіки. У Нанті наші хлопці зіграють дві гри: о 15:40 та 17:30. Суперниками ж будуть збірні Шрі-Ланки та Польщі.

У світовому рейтингу 3х3 наша збірна наразі посідає дев'яте місце, Польща трохи вище – третє, Шрі-Ланка – 41.

Чоловіча збірна України 3х3

Склад:

1. Станіслав Тимофеєнко,

2. Олександр Кобець,

3. Дмитро Липовцев,

4. Максим Закурдаєв.

Головний тренер - Олег Юшкін.

Розклад ігрового дня чемпіонату Світу 3x3:

15:00 - Росія - Казахстан

15:20 - Німеччина - Киргизтан

15:40 - Україна - Шрі-Ланка

16:00 - Естонія - Катар

16:30 - Казахстан - Німеччина

16:50 - Угорщина - Росія

17:10 - Шрі-Ланка - Естонія

17:30 - Польща - Україна

18:00 - Угорщина - Киргизтан

18:20 - Чехія - Андорра

18:40 - Польща - Катар

19:00 - Румунія - Філіппіни

19:30 - Італія - Бахрейн

19:50 - Андорра - Аргентина

20:10 - Словенія - Ромунія

20:30 - Франція - Сальвадор

21:10 - Італія - Чехія

21:30 - Аргентина - Бахрейн

21:50 - Словенія - Сальвадор

22:10 - Філіппіни - Франція