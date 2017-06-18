Молодіжна збірна України взяла ефектний реванш у французів

Збірна України з баскетболу U-20 здобула перемогу у другому контрольному поєдинку проти команди Франції U-19, взявши реванш за поразку, якої українська збірна зазнала днем раніше.

Після рівної першої половини матчу вирішальний ривок команда Максима Міхельсона зробила у третій чверті, під час якої серію влучних дальних кидків оформив Святослав Михайлюк. Відзначимо, що саме свінгмен «Канзасу» став найрезультативнішим гравцем матчу з 22 очками у активі.

Товариський матч. Черкаси, 18 червня

Франція U19 - Україна U20 61:75 (15:15, 17:23, 9:21, 20:16)

Україна: Михайлюк 22 + 5 підбирань + 4 передачі, Зотов 12 + 10 передач, Скапінцев 7, Ковальский 5, Ткаенко 4 - старт, Павлов 10 + 11 підбирань, Берьозкін 6, Тиртишник 4, Боднар 3, Марченко 2, Ватажок 0, Горобченко 0

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