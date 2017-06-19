Владимир ХОЛОПОВ: «Нам нужно добавить в нападении»

Сьогодні, о 13:30, жіноча збірна України зіграє заключний матч групового етапу чемпіонату Європи. Нашими суперницями буде збірна Угорщини. Саме цей матч остаточно розтавить команди по місцям у групі «А». Україна уже точно зіграє у перехідному матчі за право грати у чвертьфіналі. Суперником наших дівчат буде або збірна Італії, або збірна Словаччини. Напередодні матчу з угорками ми поспілкувалися з головним тренером нашої команди Володимиром Холоповим, а також одним із лідерів Угорщини – Тіяною Крівачевіч.

Володимир Холопов, головний тренер збірної України:

В Угорщині є хороші центрові, високі на зріст, дуже і дуже хороший перший номер Вандерслоот, на мою думку одна з найкращих розігруючих, а можливо і найкраща на цьому чемпіонаті. У них команда хороша, мобільна. Наші козирі, це командний захист, я впевнений, що ми будемо додавати у нападі. На мій погляд перед угорками у нас є перевага у антропометрії по задній лінії, з лоу-поста можемо притискати їх до кільця. У нас є високі гравці, які добре з периметра грають з атакою. Тому я думаю їм не просто буде захищатися проти наших високих, хоча у порівнянні з їхніми наші умовно високі, але наші швидші.

У нас мінімум 3-4 гравці можуть додати по 5-6 очок у нападі. Це не значить, що треба брати м’яча і жбурляти його. У нападі додати дуже легко: від захисту ти можеш зробити 2 перехоплення і забити з під кошика – це 4 очки; можеш піти у прохід і на тобі сфолять, ти заб’єш штрафні; зробиш 2 підбирання на чужому кошику і заробиш ще 4 очки. Не треба просити ні у кого м’яча, нічого вигадувати, ні на кого ображатися, мені дали чи не дали м’яч. Ти сама здобуваєш очки цим шляхом, я так говорив сьогодні дівчатам. Просто гляньте на статистику усі гравці у кого було 2-3 або 0 очок вчора, вони можуть зробити 10-12, за рахунок цього ми можемо додати. Кожен індивідуально і команда в цілому.

Іспанія пройшла по нас катком, зранку у нас був скаутінг, ми переглянули у першу чергу наш захист проти Іспанії, побачили ті хороші моменти, які були. Я гравцям пояснив, ви вчора грали з другою командою у світі, не на першості області, у світі, попри це у нас були хороші відрізки і ми можемо грати добре з будь-якою командою. Нам треба додати у нападі і усе стане на свої місця.