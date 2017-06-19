Угорщина - Україна. Анонс матчу третього туру Євробаскета-2017

Євробаскет-2017. Груповий раунд. Третій тур

Градець-Кралове, 19 червня

Угорщина - Україна

Початок матчу - 13:30

Трансляція - XSPORT

Сьогодні, 19 липня, жіноча збірна України проведе свій третій матч на Євробаскеті-2017. Команда Володимира Холопова в заключній грі групового раунду зіграє проти збірної Угорщини. Обидва суперники вже забезпечили собі місце в наступному раунді, в рамках якого команди будуть боротися за місце в чвертьфіналі. Тож у майбутньому поєдинку Україна і Угорщина поборються за друге місце в групі, яке забезпечить одній з команд зустріч з третьою командою групи В.

За підсумками двох стартових матчів турніру у збірної України проглядаються проблеми на щитах, а також спад після великої перерви, тому нашій команді треба стабілізувати гру в другій половині гри і додати на підбираннях, в тому числі - на чужому щиті. Напередодні матчу Володимир Холопов, виділяючи сильні сторони в грі угорок, які як і ми здолали чешок і поступилися іспанкам, відзначив центрових команди суперниць і сильну розігруючу Вандерслоот, яка, на думку тренера, є однією з кращих баскетболісток турніру на своїй позиції.

Що ж, завдання для збірної України на майбутній поєдинок зрозуміле - нашу команду влаштує тільки перемога. Ми, в свою чергу, будемо вболівати за збірну України - матч проти Угорщини дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT о 13:30.