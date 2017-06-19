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Угорщина - Україна. Анонс матчу третього туру Євробаскета-2017

Жіноча збірна України проведе свій третій матч на першості Європи

  • 19.06.2017 10:44
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ФБУ
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Євробаскет-2017. Груповий раунд. Третій тур
Градець-Кралове, 19 червня
Угорщина - Україна
Початок матчу - 13:30
Трансляція - XSPORT
 
Сьогодні, 19 липня, жіноча збірна України проведе свій третій матч на Євробаскеті-2017. Команда Володимира Холопова в заключній грі групового раунду зіграє проти збірної Угорщини. Обидва суперники вже забезпечили собі місце в наступному раунді, в рамках якого команди будуть боротися за місце в чвертьфіналі. Тож у майбутньому поєдинку Україна і Угорщина поборються за друге місце в групі, яке забезпечить одній з команд зустріч з третьою командою групи В.
 
За підсумками двох стартових матчів турніру у збірної України проглядаються проблеми на щитах, а також спад після великої перерви, тому нашій команді треба стабілізувати гру в другій половині гри і додати на підбираннях, в тому числі - на чужому щиті. Напередодні матчу Володимир Холопов, виділяючи сильні сторони в грі угорок, які як і ми здолали чешок і поступилися іспанкам, відзначив центрових команди суперниць і сильну розігруючу Вандерслоот, яка, на думку тренера, є однією з кращих баскетболісток турніру на своїй позиції.
 
Що ж, завдання для збірної України на майбутній поєдинок зрозуміле - нашу команду влаштує тільки перемога. Ми, в свою чергу, будемо вболівати за збірну України - матч проти Угорщини дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT о 13:30.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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