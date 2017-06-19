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Дмитрий ЗАБИРЧЕНКО: «Один-два человека не могут тащить сборную»

Защитник мужской сборной Украины проанализировал игру женской команды на Евробаскете

  • 19.06.2017 12:09
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xsport.ua. Дмитрий Забирченко
© xsport.ua. Дмитрий Забирченко
Бывший капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко в эфире телеканала XSPORT проанализировал второй матч женской сборной Украины на Евробаскете-2017 против сборной Испании (54:76).
 
Защитник мужской сборной Украины сделал акцент на игре лидеров женской команды: «Лидеры есть, но им нужна поддержка, причем у нас есть, кто может эту поддержку оказывать. Нужно чтобы девчонки включились, чтобы понимали, что на них рассчитывают, что они нужны этой команде. Один-два человека не могут тащить сборную.
 
Это же сборная, тут собраны сильнейшие. Они должны быть полностью уверенны в своих силах. Если вы в команде, значит на вас рассчитывают и знают, чего от вас ожидать. Поэтому нужно включаться, нужно помогать и быть более активными».
 
Об Алине Ягуповой: «Видно, что она просто использует свои шансы. Можно сказать, что остальные девчонки просто не забили свои броски, а Алина в первой половине забила просто все! Она прекрасно тащила команду за собой, а испанки не знали, что делать.
Видно, что она лидер нашей команды, думаю, что и испанки это знали, готовились к ней. К ней было приковано больше внимания. К ней и сдваивались, и смещались, помогали защищающиеся, делали стенды. Было видно, что к ней готовились отдельно.
 
То, что она их обыгрывала даже при этой подготовке, - за этим было приятно наблюдать. В то же время остальные девчонки просто не попали свои броски, а у испанок это, к сожалению, получилось».
 
О Таисии Удоденко: «Было видно, что в этой игре она была злая, заряжена. Ее подборы – такое дело… может прилететь, а может – нет. Тем более что испанки выше по росту и агрессивнее идут на подбор. Им тяжело ставить спину, также тяжело в нападении подобрать мяч.
 
Тая сегодня была злая, было видно, что она кричала: «Подбор, давайте!» то есть, было видно, что она была настроена и в этой игре она очень сильно помогла. Хотелось бы, чтобы и другие девчонки тоже включились».
 
О Де’Андре Мосс: «Она должна больше и активнее помогать команде. Она сильнее на дриблинге любого своего оппонента, она прекрасно контролирует мяч, играет корпусом, может обыграть с поля, но чего-то ей не хватает. Может быть, настроя. Хотелось бы, чтобы она добавила скорости, агрессии, быстрого перехода.
 
Я уверен, что она может все это делать. Пусть просто расслабится, и получает удовольствие от баскетбола, этим она больше поможет сборной».

Источник — Xsport

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