Вслед за победой над Шри-Ланкой (22:9) команда Олега Юшкина одолела сборную Польши – 21:15. В первых поединках Тимофеенко набирал по 8.5 очка, Липовцев – по 5.0, Кобец – по 4.5, Закурдаев – по 3.5.

В группе С, где выступает сборная Украины, также играют сборные Катара и Эстонии.