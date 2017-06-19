Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чемпионат мира 3x3. Сборная Украины одолела Польшу

«Сине-желтые» стартовали на форуме с двух побед

  • 19.06.2017 13:57
  • 462 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

Вслед за победой над Шри-Ланкой (22:9) команда Олега Юшкина одолела сборную Польши – 21:15. В первых поединках Тимофеенко набирал по 8.5 очка, Липовцев – по 5.0, Кобец – по 4.5, Закурдаев – по 3.5.

В группе С, где выступает сборная Украины, также играют сборные Катара и Эстонии.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.