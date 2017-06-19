Сборная Украины обыграла Венгрию и вышла в плей-офф со второго места

Обе сборные – и Украина, и Венгрия перед очной встречей в третьем туре гарантировали себе выход в плей-офф. Победитель встречи выходил в 1/8 турнира со второго места в группе, проигравший – с третьего.

День перерыва после проигрыша Испрании пошел на пользу команде Владимира Холопова. Укаринки вышли на паркет собранными, уверенно чувствовали себя в атаке, где, кроме нашего лидера Алины Ягуповой, блистала центровая Таисия Удоденко, а также наладили игру в обороне.

В итоге, уверенная победа сборной Украины 84:72. Соперник «сине-желтых» в 1/8 финала Евробаскета определится сегодня вечером.

Евробаскет-2017.

Групповой турнир. 3-й тур

Венгрия – Украина – 72:84