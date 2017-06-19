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Сборная Украины обыграла Венгрию и вышла в плей-офф со второго места

Команда Владимира Холопова в заключительном поединке группового турнира не оставила шансов венгеркам

  • 19.06.2017 15:19
  • 223 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

Обе сборные – и Украина, и Венгрия перед очной встречей в третьем туре гарантировали себе выход в плей-офф. Победитель встречи выходил в 1/8 турнира со второго места в группе, проигравший – с третьего.

День перерыва после проигрыша Испрании пошел на пользу команде Владимира Холопова. Укаринки вышли на паркет собранными, уверенно чувствовали себя в атаке, где, кроме нашего лидера Алины Ягуповой, блистала центровая Таисия Удоденко, а также наладили игру в обороне.

В итоге, уверенная победа сборной Украины 84:72. Соперник «сине-желтых» в 1/8 финала Евробаскета определится сегодня вечером.

Евробаскет-2017.

Групповой турнир. 3-й тур

Венгрия – Украина – 72:84

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    online
    Ihor8, 19.06.2017 15:25
    0
    Молодцы девченки! Очень кидается в глаза то,что когда Ягупова садится на лавку запасных сразу появляется неуверенность и даже закинуть не могут. Мосс очень передерживает мяч и когда соперница резко с ней сближается то сразу потеря мяча, позитивным у нее сегодня были только подборы
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