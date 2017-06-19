Жіноча збірна України побореться за чвертьфінал чемпіонату світу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє 19 червня заключні матчі групового етапу на чемпіонаті світу. О 19:50 має розпочатися поєдинок наших дівчат проти Китаю, а на 21:30 запланована зустріч з командою Японії.

Після перших матчів у збірної України перемога над Австралією (21:12) та поразка від Нідерландів (12:17).

Китаянки у перший ігровий день програли Японії (9:19) та Австралії (7:21). Японки також програли Нідерландам (9:16).

З п’яти команд у групі дві кращі виходять в чвертьфінал. Наразі наша збірна друга в групі з досить вагомими шансами на плей-оф.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Жінки. Група C

19 червня

18:20 Китай – Нідерланди

19:00 Японія - Австралія

19:50 Україна – Китай

21:30 Україна – Японія

21:50 Австралія - Нідерланди