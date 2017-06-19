Кирилл Фесенко покинет Авеллино

По информации сайта Sportando, капитан сборной Украины Кирилл Фесенко покинет итальянский клуб «Авеллино», проведя в нем сезон. О следующем клубе Фесенко пока информации нет.

Вместе с «Авеллино» Кирилл был полуфиналистом чемпионата Италии, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА, став лучшим центровым регулярного сезона Серии А. Фесенко набирал 12,0 очка и делал 7,3 подбора в среднем за игру чемпионата Италии.