Збірна України 3х3 перемогла Китай на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України перемогла Китай у третьому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 - 22:9.

Китаянки активно почали зустріч: відкрили рахунок та спробували закріпити успіх дальнім влучанням. Наші дівчата збили атакувальний запал суперниць та спробували перебрати контроль за грою в свої руки. Однак остаточно справитися з цим заважав брав у завершенні атак.



Після чотирьох хвилин гри українки провели кілька стрімких комбінацій, які дозволили забезпечити 4-очкову перевагу. За 4 хвилини до кінця збірна України вже мала 9 очок переваги. Надалі українки контролювали хід гри та завершили її за 17 секунд до кінця ігрового часу. Вирішальне дальнє влучання в активі Зарицької.

У боротьбі за вихід в чвертьфінал чемпіонату світу нашій команді залишається зіграти проти Японії. Напередодні наші дівчата перемогли Австралію та програли Нідерландам.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

19 червня

Нант. 19:50

Україна - Китай - 22:9