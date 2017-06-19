Збірна України 3х3 перемогла в заключному матчі групового етапу ЧС

Українки одразу захопили ініціативу. За перші дві хвилини вони вже на 3 очки випереджали суперниць. Ще через хвилину різниця вже була в 5 балів на користь нашої команди. Перевага дещо заспокоїла наших дівчат і вони дозволили суперницям до середини поєдинку скоротити відставання до двох очок.



За дві хвилини до кінця ігрового часу Зарицька та Молова збільшили перевагу України до 4 очок. Японки зі штрафних сквитали один м'яч, але Зарицька одразу відновила різницю.

Заключні секунди пройшли за переваги українок, які забезпечили собі підсумкову 6-очкову перевагу.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

19 червня

Нант. 21:55

Японія - Україна - 9:15