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Збірна України 3х3 перемогла в заключному матчі групового етапу ЧС

Українки впевнено здолали японок і вийшли в 1/4 фіналу

  • 19.06.2017 22:35
  • 400 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Українки одразу захопили ініціативу. За перші дві хвилини вони вже на 3 очки випереджали суперниць. Ще через хвилину різниця вже була в 5 балів на користь нашої команди. Перевага дещо заспокоїла наших дівчат і вони дозволили суперницям до середини поєдинку скоротити відставання до двох очок.

За дві хвилини до кінця ігрового часу Зарицька та Молова збільшили перевагу України до 4 очок. Японки зі штрафних сквитали один м'яч, але Зарицька одразу відновила різницю.

Заключні секунди пройшли за переваги українок, які забезпечили собі підсумкову 6-очкову перевагу.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
19 червня

Нант. 21:55
Японія - Україна - 9:15

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    alex_kor
      alex_kor, 19.06.2017 22:47
    0
    Было бы неплох писать о раскладах, чтоб хоть что-то было понятно о чемпионате
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