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Визначився суперник України в чвертьфіналі чемпіонату світу

Наша збірна зіграє проти команди Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3

  • 19.06.2017 23:12
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fbu.ua
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Жіноча збірна України зіграє проти команди Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у французькому Нанті.
 
Нідерланди вирвали в овертаймі перемогу над Австралією (16:14), залишивши за збірною України підсумкове друге місце в групі.
 
Чвертьфінальний поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 21 червня. Його початок заплановано на 17:20.
 
Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу в Китаї жіноча збірна України виборола срібні медалі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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