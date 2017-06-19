Визначився суперник України в чвертьфіналі чемпіонату світу

дуже шкода, шо не дали себе проявити в основі шахти. будемо вболівати за нього в маріуполі. всьо ...

там захист відсутній, а не воротніки...

згоден, та було б не погано і з шахтою, не прогинатися... за перше місце ні, та бій потрібно дати...

Ахмет-лига. Больше, чем при вфя. Куча возможностей сделать всему украинскому клубному футболу хор...