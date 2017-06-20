Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

За вихід в чвертьфінал Євробаскета Україна побореться зі Словаччиною

Матч відбудеться 20-го червня в Градець Краловому

  • 20.06.2017 08:55
  • 273 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

Жіноча збірна України зіграє проти команди Словаччини за вихід в чвертьфінал чемпіонату Європи. Матч відбудеться 20 червня в Градець Краловому.

У заключному матчі групового етапу Словаччина програла Італії (61:68), посівши третє місце в групі B. Збірна України фінішувала другою в групі A. Наші дівчата перемогли Чехію з Угорщиною та програли Іспанії.

Переможець матчу Україна – Словаччина зіграє 22 червня у чвертьфіналі ЄвроБаскета проти Франції.

У інших чвертьфіналах зіграють Іспанія – Сербія/Латвія, Бельгія – Італія/Угорщина, Туреччина – Росія/Греція.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.