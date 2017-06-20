За вихід в чвертьфінал Євробаскета Україна побореться зі Словаччиною

Жіноча збірна України зіграє проти команди Словаччини за вихід в чвертьфінал чемпіонату Європи. Матч відбудеться 20 червня в Градець Краловому.
У заключному матчі групового етапу Словаччина програла Італії (61:68), посівши третє місце в групі B. Збірна України фінішувала другою в групі A. Наші дівчата перемогли Чехію з Угорщиною та програли Іспанії.
Переможець матчу Україна – Словаччина зіграє 22 червня у чвертьфіналі ЄвроБаскета проти Франції.
У інших чвертьфіналах зіграють Іспанія – Сербія/Латвія, Бельгія – Італія/Угорщина, Туреччина – Росія/Греція.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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