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Україна – Словаччина. Анонс матчу кваліфікації до 1/4 Євробаскета-2017

Жіноча збірна України проведе один із найважливіших матчів на чемпіонаті Європи

  • 20.06.2017 10:27
  • 492 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Жіноча збірна України продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи і зіграє сьогодні проти Словаччини матч кваліфікації за вихід у чвертьфінал.

Наразі це найвідповідальніший момент для команди Володимира Холопова в Чехії, незважаючи на подальші варіанти в плей-оф.

На чеському Євробаскеті Словаччина стартувала з поразки від Туреччини – 58:69. Потім вона здобула перемогу над командою Білорусі (68:59), яка і забезпечила можливість боротися за чвертьфінал. Поразка в останньому матчі групового етапу від Італії (61:68) визначила саме словацьку команду в суперники українкам.

Початок матчу Україна - Словаччина о 19:00. Трансляція на каналі XSport.

Статистика команд

Лідери

      УКРАЇНА                                                              СЛОВАЧЧИНА

А. Ягупова

20.3

Очки

13.0

Б. Балінтова

Т. Удоденко

10.3

Підбирання

9.0

М. Ружичкова

А. Ягупова

5.0

Передачі

6.0

Б. Балінтова

Т. Удоденко

2.7

Перехоплення

2.3

Б. Балінтова

О. Малашенко

0.7

Блок-шоти

0.5

Т. Паленікова

Історія очних поєдинків
Матчі - 11
Україна – 2 перемоги
Словаччина – 9 перемог

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Максим Гоба
    online
      Максим Гоба, 20.06.2017 10:59
    0
    Не зважаючи на статистику попередніх зустічей - наші дівчата сьогодні мають кращі шанси на перемогу. Залишається лише побажати вдалої гри та виграшного результату...
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