Україна – Словаччина. Анонс матчу кваліфікації до 1/4 Євробаскета-2017

Жіноча збірна України продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи і зіграє сьогодні проти Словаччини матч кваліфікації за вихід у чвертьфінал.
Наразі це найвідповідальніший момент для команди Володимира Холопова в Чехії, незважаючи на подальші варіанти в плей-оф.
На чеському Євробаскеті Словаччина стартувала з поразки від Туреччини – 58:69. Потім вона здобула перемогу над командою Білорусі (68:59), яка і забезпечила можливість боротися за чвертьфінал. Поразка в останньому матчі групового етапу від Італії (61:68) визначила саме словацьку команду в суперники українкам.
Початок матчу Україна - Словаччина о 19:00. Трансляція на каналі XSport.
Статистика команд
Лідери
УКРАЇНА СЛОВАЧЧИНА
|
А. Ягупова
|
20.3
|
Очки
|
13.0
|
Б. Балінтова
|
Т. Удоденко
|
10.3
|
Підбирання
|
9.0
|
М. Ружичкова
|
А. Ягупова
|
5.0
|
Передачі
|
6.0
|
Б. Балінтова
|
Т. Удоденко
|
2.7
|
Перехоплення
|
2.3
|
Б. Балінтова
|
О. Малашенко
|
0.7
|
Блок-шоти
|
0.5
|
Т. Паленікова
Історія очних поєдинків
Матчі - 11
Україна – 2 перемоги
Словаччина – 9 перемог
Источник — Федерация баскетбола Украины
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