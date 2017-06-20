Україна – Словаччина. Анонс матчу кваліфікації до 1/4 Євробаскета-2017

Жіноча збірна України продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи і зіграє сьогодні проти Словаччини матч кваліфікації за вихід у чвертьфінал.

Наразі це найвідповідальніший момент для команди Володимира Холопова в Чехії, незважаючи на подальші варіанти в плей-оф.

На чеському Євробаскеті Словаччина стартувала з поразки від Туреччини – 58:69. Потім вона здобула перемогу над командою Білорусі (68:59), яка і забезпечила можливість боротися за чвертьфінал. Поразка в останньому матчі групового етапу від Італії (61:68) визначила саме словацьку команду в суперники українкам.



Початок матчу Україна - Словаччина о 19:00. Трансляція на каналі XSport.

Статистика команд

Лідери

УКРАЇНА СЛОВАЧЧИНА

А. Ягупова 20.3 Очки 13.0 Б. Балінтова Т. Удоденко 10.3 Підбирання 9.0 М. Ружичкова А. Ягупова 5.0 Передачі 6.0 Б. Балінтова Т. Удоденко 2.7 Перехоплення 2.3 Б. Балінтова О. Малашенко 0.7 Блок-шоти 0.5 Т. Паленікова

Історія очних поєдинків

Матчі - 11

Україна – 2 перемоги

Словаччина – 9 перемог