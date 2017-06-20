ЧС. Чоловіча збірна України 3х3 зіграє 2 матчі за вихід у чвертьфінал

Чоловіча збірна України в складі Олександра Кобця, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва та Дмитра Липовцева зіграє проти Катара (16:00) та Естонії (17:10) заключні матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3.
Наразі наші хлопці очолюють групу C. У перший ігровий день українці перемогли Шрі-Ланку (22:9) та Польщу (21:15).
Катар має перемоги над Естонією (20:9) та Польщею (19:17). Естонці пермогли Шрі-Ланку (21:2).
Источник — Федерация баскетбола Украины
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