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ЧС. Чоловіча збірна України 3х3 зіграє 2 матчі за вихід у чвертьфінал

Сьогодні відбудуться заключні поєдинки групового турніру

  • 20.06.2017 12:02
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України в складі Олександра Кобця, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва та Дмитра Липовцева зіграє проти Катара (16:00) та Естонії (17:10) заключні матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3.

Наразі наші хлопці очолюють групу C. У перший ігровий день українці перемогли Шрі-Ланку (22:9) та Польщу (21:15).

Катар має перемоги над Естонією (20:9) та Польщею (19:17). Естонці пермогли Шрі-Ланку (21:2).

Источник — Федерация баскетбола Украины

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