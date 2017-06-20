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Поддубченко вийшов у фінал конкурсу данкерів на Кубку світу у Нанті

У півфіналі українець показав другий результат

  • 20.06.2017 12:22
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ФБУ. Вадим Поддубченко
© ФБУ. Вадим Поддубченко

Найкращі данкери світу пройшли кваліфікації в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.

Першим починав виступи чемпіон світу з данків Дмитро Smoove Кривенко. Українець не подолав хвилювання, припускався помилок та показав у підсумку найнижчий результат у двох спробах. То ж данкери в Нанті матимуть нового чемпіона. Серед тих, хто виборюватиме титул є українець Вадим Miller Поддубченко. Він разом з поляком Рафалом Lipek Ліпінським набрав по 56 балів. На бал більше у американця Кріса Степлса. Четвертим півфіналістом став ще один американець – Джордан Сазерленд.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Франція. Нант

Змагання данкерів
Кваліфікація
19 червня

    1спроба 2спроба Разом
УКРАЇНА Дмитро Smoove Кривенко 21 23 44
Польща Рафал Lipek" Ліпінскі 27 29 56
Філіпіни Кобі Парас 27 23 50
УКРАЇНА Вадим Miller Піддубченко 28 28 56
США Джордан Сазерленд 27 27 54
США Кріс Степлс 30 27 57

Источник — Федерация баскетбола Украины

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