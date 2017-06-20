Найкращі данкери світу пройшли кваліфікації в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.

Першим починав виступи чемпіон світу з данків Дмитро Smoove Кривенко. Українець не подолав хвилювання, припускався помилок та показав у підсумку найнижчий результат у двох спробах. То ж данкери в Нанті матимуть нового чемпіона. Серед тих, хто виборюватиме титул є українець Вадим Miller Поддубченко. Він разом з поляком Рафалом Lipek Ліпінським набрав по 56 балів. На бал більше у американця Кріса Степлса. Четвертим півфіналістом став ще один американець – Джордан Сазерленд.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Франція. Нант

Змагання данкерів

Кваліфікація

19 червня