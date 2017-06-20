Найкращі данкери світу пройшли кваліфікації в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.
Першим починав виступи чемпіон світу з данків Дмитро Smoove Кривенко. Українець не подолав хвилювання, припускався помилок та показав у підсумку найнижчий результат у двох спробах. То ж данкери в Нанті матимуть нового чемпіона. Серед тих, хто виборюватиме титул є українець Вадим Miller Поддубченко. Він разом з поляком Рафалом Lipek Ліпінським набрав по 56 балів. На бал більше у американця Кріса Степлса. Четвертим півфіналістом став ще один американець – Джордан Сазерленд.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Франція. Нант
Змагання данкерів
Кваліфікація
19 червня
|1спроба
|2спроба
|Разом
|УКРАЇНА
|Дмитро Smoove Кривенко
|21
|23
|44
|Польща
|Рафал Lipek" Ліпінскі
|27
|29
|56
|Філіпіни
|Кобі Парас
|27
|23
|50
|УКРАЇНА
|Вадим Miller Піддубченко
|28
|28
|56
|США
|Джордан Сазерленд
|27
|27
|54
|США
|Кріс Степлс
|30
|27
|57
Источник — Федерация баскетбола Украины
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