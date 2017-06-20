Кирилл ФЕСЕНКО: «Не говорил о своем будущем с Авеллино»

Кирилл Фесенко опроверг информацию о своем уходе из итальянского клуба.
«Я не хочу звучать как один известный президент, но это фейковые новости. Мы еще не говорили о моем будущем в «Авеллино», – написал Фесенко.
Вместе с «Авеллино» Фесенко вышел в полуфинал чемпионата Италии и стал лучшим центровым регулярного сезона. В среднем Фесенко набирал 12,0 очка и делал 7,3 подбора в среднем за игру.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.