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Кирилл ФЕСЕНКО: «Не говорил о своем будущем с Авеллино»

Центровой сборной Украины – о своем будущем

  • 20.06.2017 16:16
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Пресс-служба Лиги чемпионов
© Пресс-служба Лиги чемпионов

Кирилл Фесенко опроверг информацию о своем уходе из итальянского клуба.

«Я не хочу звучать как один известный президент, но это фейковые новости. Мы еще не говорили о моем будущем в «Авеллино», – написал Фесенко.

Вместе с «Авеллино» Фесенко вышел в полуфинал чемпионата Италии и стал лучшим центровым регулярного сезона. В среднем Фесенко набирал 12,0 очка и делал 7,3 подбора в среднем за игру. 

Источник — Instagram

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