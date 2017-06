Чемпіонат світу 3х3: онлайн відеотрансляція матчів 20 червня з Нанту (Франція)



Чоловіча збірна України в складі Олександра Кобця, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва та Дмитра Липовцева зіграє проти Катара (16:00) та Естонії (17:10) заключні матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3.