Таїсія УДОДЕНКО: «Сподіваюся, ніщо не зупинить мене на шляху до мети»

Після завершення групового етапу чемпіонату Європи 2017 року організатори змагань називають українку Таїсію Удоденко одним з претендентів на титул MVP ЄвроБаскета.

У трьох матчах у групі вона зіграла 87 хвилин. У середньому набирала 17,7 очка, 10,3 підбирання.

Сама українка зізналася, що не замислювалася про можливе завоювання титулу найкращої баскетболістки чемпіонату Європи. «Для мене подібні розмови стали несподіванкою. Після повернення в баскетбол і потрапляння на перший для мене ЄвроБаскет я хочу просто продемонструвати, на що здатна. Моя мета на турнірі – пройти якомога далі. Сподіваюся, ніщо мене не зупинить», - передає слова Удоденко прес-служба FIBA.

Українка зізнається, що на змаганнях у Чехії її додатково мотивує 1,5-річна донька Кіра: «На майданчику я роблю все для неї та для України. Материнство допомогло мені грати у більш продуманий баскетбол. Раніше я забагато бігала. Зара з же стала більш досвідченою, звертаю більше уваги на важливі дрібниці, стала більше зосередженою», - зазначила Удоденко.

Останній сезон українка відіграла в складі чеського Німбурка. Вона наголошує, що цей досвід допомагає їй на чемпіонаті Європи в Чехії: «Звичайно, комфортніше виступати на такому турнірі в країні, яку ти добре знаєш. Також важливо відчувати підтримку не лише вболівальників з України, а й місцевих школярів».