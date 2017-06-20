Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Таїсія УДОДЕНКО: «Сподіваюся, ніщо не зупинить мене на шляху до мети»

Українська баскетболістка є одним з претендентів на титул MVP ЄвроБаскета

  • 20.06.2017 16:29
  • 188 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ. Таисия Удоденко
© ФБУ. Таисия Удоденко
Після завершення групового етапу чемпіонату Європи 2017 року організатори змагань називають українку Таїсію Удоденко одним з претендентів на титул MVP ЄвроБаскета.
 
У трьох матчах у групі вона зіграла 87 хвилин. У середньому набирала 17,7 очка, 10,3 підбирання.
 
Сама українка зізналася, що не замислювалася про можливе завоювання титулу найкращої баскетболістки чемпіонату Європи. «Для мене подібні розмови стали несподіванкою. Після повернення в баскетбол і потрапляння на перший для мене ЄвроБаскет я хочу просто продемонструвати, на що здатна. Моя мета на турнірі – пройти якомога далі. Сподіваюся, ніщо мене не зупинить», - передає слова Удоденко прес-служба FIBA.
 
Українка зізнається, що на змаганнях у Чехії її додатково мотивує 1,5-річна донька Кіра: «На майданчику я роблю все для неї та для України. Материнство допомогло мені грати у більш продуманий баскетбол. Раніше я забагато бігала. Зара з же стала більш досвідченою, звертаю більше уваги на важливі дрібниці, стала більше зосередженою», - зазначила Удоденко.
 
Останній сезон українка відіграла в складі чеського Німбурка. Вона наголошує, що цей досвід допомагає їй на чемпіонаті Європи в Чехії: «Звичайно, комфортніше виступати на такому турнірі в країні, яку ти добре знаєш. Також важливо відчувати підтримку не лише вболівальників з України, а й місцевих школярів».

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.