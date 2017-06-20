Чемпионат мира 3X3. Украина на последней секунде одолела Катар

В третьем матче группового турнира «сине-желтые» одолели достаточно сильную сборную Катара, у которой после двух туров, как и у нашей команды, было в активе две победы.

На протяжении большей части матча украинцы были в роли догоняющих, но в концовке прибавили и благодаря дальнему броску Кобца на последней секунде добыли победу 21:20.

В 17:10 по киевскому времени сборная Украины сыграет с Эстонией. Трансляцию смотрите здесь.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Чоловіки. Група C

Катар - Україна - 20:21