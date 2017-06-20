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Чемпионат мира 3х3. Лучшие моменты игр женской сборной Украины

Наша команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира

  • 20.06.2017 16:38
  • 211 просмотров
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ФБУ
© ФБУ

Предлагаем вашему вниманию обзор матчей женской сборной Украины на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит во французском Нанте:

Источник — Sport.ua

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