Есть видео,где четко видно чтогосподин Собуцкий самспровоцировал ультрас,за что и получил от них ...

лаптеногий главное ,что все там правда))и все накладывается на современную роSSии! ведь,как ведь ...

Не понимаю возмущения Собуцкого. Да в Европах все так делают, а мы же уже европейцы.Это при Крова...

Ну да, американский фильм по роману Кена Кизи, идея и замысел которого пришли к автору, когда он ...

Просто чуваку стукнули, вот он и обиделся, а теперь типа "рвет все и вся", типа я такой...