Україна поступилась Словаччині та не вийшла у чвертьфінал Євробаскета

Євробаскет-2017. Кваліфікація у 1/4 фіналу

Україна - Словаччина - 68:82 (16:22, 13:12, 27:23, 12:25)

Україна: Ягупова 24 + 7 передач + 5 підбирань, Дорогобузова 12 + 5 підбирань, Ольховик 11, Удоденко 8 + 6 підбирань, Малашенко 7, Мазніченко 5, Білоцерківська 1

Словаччина: Зіркова 31 + 7 передач + 5 підбирань, Балінтова 17 + 6 підбирань + 5 передач, Ружичкова 13 + 13 підбирань, Юрченкова 11 + 9 підбирань,

Хід гри

Як і у матчі з Угорщиною, збірна України пропустила ривок у дебюті першої чверті. Словацькі баскетболістки стартували 9:0 та змусили Володимира Холопова брати швидку хвилину. Після тайм-ауту українкам вдалося призупинити спурт суперниць, але наздогнати підопічних Маріана Свободи нашій команді не вдалося. Знову далася в знаки проблема на щитах: словачки зібрали 7 м’ячів на нашому кошику вже за першу чверть.

У другій чверті команді Володимира Холопова вдалось трохи стабілізувати гру на щитах, проте з відстком влучань у дівчат були серйозні проблеми. Не вдавалося знайти свій кидок Аліні Ягуповій, яка за першу половину реалізувала лише 2 з 7 кидків з гри. Проте треба відзначити Дорогобузову, яка провела чи не найкращу половину на турнірі, і стабільно ефективну Удоденко. У підсумку збірна України мінімально виграла другу чверть, вдало відігравши останні хвилини десятихвилинки, однак на велику перерву пішла за 5-очкового гандікапу який словачки утворили ще на початку гри.

У третій чверті нарешті збірна України прокинулась і що приємно прокинулась її лідер Аліна Ягупова. Капітан нашої команди продемонструвала фантастичні кидкові показники, набравши за десятихвилинку 17 очок. Так, ми пропустили 23 очки, проте зуміли перестріляти суперниць, набравши за чверть 27 балів і наблизились до суперниць на дистанцію одного очка, за якої команди пішли на останню у матчі перерву.

На початку вирішальної чверті наші дівчата нарешті наздогнали суперниць, вийшовши на декілька миттєвостей в лідери. Проте команда Словакіі розвинути перевагу Україні не дозволила. Підопічні Холопова не впорались у захисті з активною Зірковою, яка в підсумку завершила матч з 31 очком у активі, та знов зіткнулася з проблемами у нападі. Відсоток влучань у наших дівчат впав, підтвердженням чому є 6 поспіль промахів з-за дуги, а словачки у цей же час продовжували стабільно набирати очки, зігравши у вирішальні хвилини матчу різноманітніше та агресивніше за суперниць. У підсумку українки знов відпустили суперниць і зазнали поразики у додатковому раунді плей-оф, не зумівши пробитись у чвертьфінал - 68:82. Словаччина у 1/4 фіналу зіграє проти команди Франції, яка у своїй групі посіла перше місце.