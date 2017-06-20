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Евробаскет. Италия и Греция идут дальше, выбив Венгрию и Россию

Завершились поединки за выход в четвертьфинал женского чемпионата Европы

  • 20.06.2017 23:43
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fiba.com. Италия - Венгрия
© fiba.com. Италия - Венгрия

На чемпионате Европы по женскому баскетболу сыграны все матчи за выход в четвертьфинал. Напомним все результаты.

Украина - Словакия - 68:82
Сербия - Латвия - 70:75
Италия - Венгрия - 49:48
Россия - Греция - 58:62

Таким образом, в четвертьфинале встретятся:
Испания - Латвия
Бельгия - Италия
Турция - Греция
Франция - Словакия

Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 22 июня.

Источник — Sport.ua

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