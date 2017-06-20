Евробаскет. Италия и Греция идут дальше, выбив Венгрию и Россию

Хочеться вірити, що він зможе зібратись і вийти на рівень, який демонстрував до того.... Якщо не ...

Все кто гонит на Ковалева туп...е отбросы, он ничего плохого об Украине не говорил, дружит с Васе...

В честной конкуренции, а с кем он конкурирует??? Он в Динамо показал что с молодняком он ни на чт...

А где же крики о длинном рубле и кормежке детей?