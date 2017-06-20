Евробаскет. Италия и Греция идут дальше, выбив Венгрию и Россию

На чемпионате Европы по женскому баскетболу сыграны все матчи за выход в четвертьфинал. Напомним все результаты.
Украина - Словакия - 68:82
Сербия - Латвия - 70:75
Италия - Венгрия - 49:48
Россия - Греция - 58:62
Таким образом, в четвертьфинале встретятся:
Испания - Латвия
Бельгия - Италия
Турция - Греция
Франция - Словакия
Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 22 июня.
Источник — Sport.ua
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