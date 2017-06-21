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Володимир ХОЛОПОВ: «На кінцівку нас просто не вистачило»

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу розповів про виліт команді з Євробаскету

  • 21.06.2017 07:48
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fbu.ua. Владимир Холопов
© fbu.ua. Владимир Холопов

Жіноча збірна України припинила виступи на Євробаскеті в Чехії. Після програного матчу Словаччині головний тренер Володимир Холопов поділився думками про матч.

«Ще вчора я передбачив такий сценарій. Справа в тому, що за гарною грою, яку ми продемонстрували, в нас як правило виникають такі моменти, коли всі стають суперзірками та можуть собі дозволити таку розслабленість в захисті і думають, що суперник теж допустить помилки та буде програвати. Зі вчорашнього дня я налаштовував дівчат на одне: щоб вони не розслаблялися. І це не допомогло. Ми почали гру з гандикапом в дев’ять балів, ми втратили купу сил, щоб цей відрив нівелювати, і на кінцівку нас просто не вистачило.

Ця поразка однозначно через недоналаштування на гру».

Источник — Федерация баскетбола Украины

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