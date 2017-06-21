За вихід в півфінал ЧМ 3х3 українки зіграють протий Швейцарії

Вирішальний день чемпіонату світу 3х3 для жіночої збірної України розпочнеться матчем зі збірною Швейцарії. Лише подолавши цей бар’єр українки вийдуть до півфіналу.

Збірна Швейцарії на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 демонструє переможну стабільність. Поки що вона виграє у двох версіях, або 21:4, або 15:13.У матчі-відкриття Мундіалю найближчі суперниці українок каменя на камені не залишили від збірної Венесуели 21:4. Цікаво, що такий самий рахунок на користь швейцарок було зафіксовано і у матчі проти Туркменістану. Одразу після цього "виносу тіла" збірна Швейцарії перемогла міцну Іспанію 15:13. І знов таки з ідентичним результатом обіграла француженок у перший день після перемоги над Венесуелою. Саме тих очок не дорахувалися господарки і залишилися за бортом змагань.

У чотирьох матчах Швейцарія має схожий з Україною показник набраних: 72 проти 70 очок. Натомість захист її, судячи зі статистики пропущених, 34 проти 41 в України, виглядає надійнішим.

Чвертьфінальний матч зі Швейцарією розпочнеться о 17:20 за київським часом.

Чемпіонат світу 3х3

Жінки

м. Нант, Франція

¼ фіналу

Швейцарія - Україна