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За вихід в півфінал ЧМ 3х3 українки зіграють протий Швейцарії

Матч відбудеться у середу о 17:20 за київським часом

  • 21.06.2017 11:17
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fbu.ua
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Вирішальний день чемпіонату світу 3х3 для жіночої збірної України розпочнеться матчем зі збірною Швейцарії. Лише подолавши цей бар’єр українки вийдуть до півфіналу.

Збірна Швейцарії на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 демонструє переможну стабільність. Поки що вона виграє у двох версіях, або 21:4, або 15:13.У матчі-відкриття Мундіалю найближчі суперниці українок каменя на камені не залишили від збірної Венесуели 21:4. Цікаво, що такий самий рахунок на користь швейцарок було зафіксовано і у матчі проти Туркменістану.  Одразу після цього "виносу тіла" збірна Швейцарії перемогла міцну Іспанію 15:13. І знов таки з ідентичним результатом обіграла француженок у перший день після перемоги над Венесуелою. Саме тих очок не дорахувалися господарки і залишилися за бортом змагань.

У чотирьох матчах Швейцарія має схожий з Україною показник набраних: 72 проти 70 очок. Натомість захист її, судячи зі статистики пропущених, 34 проти 41 в України, виглядає надійнішим.

Чвертьфінальний матч зі Швейцарією розпочнеться о 17:20 за київським часом.

Чемпіонат світу 3х3
Жінки
м. Нант, Франція
¼ фіналу
Швейцарія - Україна

Источник — Федерация баскетбола Украины

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