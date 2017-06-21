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Олег ЮШКІН: «У полі наші хлопці швидші, ніж французи»

Головний тренер збірної України - про виступ на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

  • 21.06.2017 11:50
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ФБУ. Олег Юшкин
© ФБУ. Олег Юшкин
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 без втрат пройшла турнірний шлях групової стадії Чемпіонату світу, що триває у Нанті, і перед вирішальним днем Мундіалю має у своєму активі лише перемоги. Втім, це не завадило «жовто-синім» вийти у чвертьфіналі на Францію. Точніше, це Франція вийшла на Україну. У цьому різниця Мундіалю у Нанті і жіночого ЄвроБаскету у Чехії. Чого не вдалося жіночій збірній України (переможець кваліфікаційного матчу Україна – Словаччина виходив на Францію), зробили підопічні Олега Юшкіна у Нанті – вони зіграють з Францією. І стадія та сама – ¼ фіналу, де Україна гратиме у статусі переможців групи С. На сьогодні найбільше враження від пройденого шляху у групі залишила перемога над Катаром 21:20.
 
- Пишаюся тим фактом, що у хлопців не опустилися руки, вони билися до кінця, до останньої секунди, та й фортуна цього разу не відвернулася. То ж, результатом задоволений. А щодо самої гри? На мій погляд хлопцям ще бракує досвіду виступів на такому рівні. Катарці і чемпіонами світу були, і провели велику кількість матчів на «світових турах». Ті команди, що по 4-5 років грають разом, вони вирізняються на тлі інших учасників.
 
- Господарі чемпіонату і ваші майбутні суперники по чвертьфіналу спеціально зіграли так (Франція поступилася Словенії 17:19 – авт.), щоб вийти у чвертьфіналі на Україну?
- Не думаю, навряд чи французи спеціально б програвали на очах своїх вболівальників. Я просто хочу сказати, що Словенія – чинний чемпіон Європи і дуже дуже добротна команда. Але оскільки ігри 3х3 дуже швидкоплинні, 10 хвилин, 2-3 кидки одна команда, потім 2-3 інша. Хтось влучив, хтось – навпаки. І з цього складається результат. Я не можу сказати, що французи слабші за словенців. Просто у цій грі словенці виграли. Але за міццю це абсолютно рівні команди.
 
- Емоційне тло, що виникло після перемоги над Катаром, дозволить нам компенсувати брак досвіду?
- Звісно, згуртованість і позитивні емоції мають нам допомагати. Так, нам бракує певних нюансів у грі, досвіду ігрового і досвіду міжнародного, але у нас є інші моменти, завдяки яким ми прагнутимемо нівелювати свої недоліки і спробуємо з усіма і надалі грати на перемогу. А там вже як вийде.
 
- Ви згадали про моменти, що це за моменти?
- Стосовно кожного суперника? Десь наші «великі» швидші, звісно вони і поступаються кілограмів по 20 «великим» французів, але я вважаю, що у полі наші хлопці швидші. У наших «великих» кидки здалеку кращі. Наші маленькі вищі. Ту саму кількість переваг в інших моментах бачу у французів. Усе залежатиме від того, хто швидше і більше використає свою перевагу і кому більше вдасться нівелювати перевагу суперника. І плюс – полетить-не полетить (посміхається – ред.). Це ж такий вид спорту. Принагідно хочу повідомити – я був присутній на змаганнях Данкерів і бачив Кривенка – хлопець надірвав заднюю поверхню стегна на розминці і взагалі не мав братии участь у суперництві данкерів. Я йому кажу: Навіщо ти стрибав, тиж міг взагалі розірвати? ВІн каже: мені незручно перед людьми, які прийшли, і перед організаторами. Він взагалі не мав виступати у такому стані, а про нього  пишуть «не впорався з хвилюванням». Це хлопець, що виступав перед Шакілом Онілом і є чинним чемпіон світу. Ми його повністю підтримуємо, бажаємо якнайскорішого відновлення і так він виступив тільки через те, що отримав дуже неприємну травму на розминочних данках. І через повагу до організаторів і дітей він усе ж таки вийшов змагатися, хоча я і не розумію, навіщо? Бо можна було отримати ще більш серйозну травму. Бажаю йому якнайскорішого відновлення!
 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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