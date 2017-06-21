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ХОЛОПОВ: «Несу долю ответственности за неудачные действия Мосс»

Главный тренер женской сборной Украины планирует искать другого легионера на позицию первого номера

  • 21.06.2017 12:40
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fbu.ua. Владимир Холопов
© fbu.ua. Владимир Холопов
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов остался недоволен игрой Д’Андры Мосс на Евробаскете.
 
«Я несу долю ответственности за неудачные действия Мосс, поскольку был инициатором ее приглашения в сборную Украины.
 
Но я не ожидал, что она не продемонстрирует практически ничего из того, что реально может. Значит, мы сделали неправильный выбор и готовы это признать. Скорее всего, придется расстаться с Мосс и искать другого опытного легионера на позицию первого номера.
 
К сожалению, разыгрывающих высокого уровня у нас сложно найти. Это должен быть игрок, имеющий опыт выступлений, хотя бы, в Евролиге. Такая баскетболистка должна помочь играть еще эффективнее одной из лучших в Европе – Алине Ягуповой», – сказал Холопов.
 

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