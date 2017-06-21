ХОЛОПОВ: «Несу долю ответственности за неудачные действия Мосс»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Холопов остался недоволен игрой Д’Андры Мосс на Евробаскете.

«Я несу долю ответственности за неудачные действия Мосс, поскольку был инициатором ее приглашения в сборную Украины.

Но я не ожидал, что она не продемонстрирует практически ничего из того, что реально может. Значит, мы сделали неправильный выбор и готовы это признать. Скорее всего, придется расстаться с Мосс и искать другого опытного легионера на позицию первого номера.

К сожалению, разыгрывающих высокого уровня у нас сложно найти. Это должен быть игрок, имеющий опыт выступлений, хотя бы, в Евролиге. Такая баскетболистка должна помочь играть еще эффективнее одной из лучших в Европе – Алине Ягуповой», – сказал Холопов.