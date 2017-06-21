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Уэйд продлил контракт с Чикаго

35-летний защитник еще один сезон проведет в «Буллс»

  • 21.06.2017 13:53
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nba.com. Дуэйн Уэйд
© nba.com. Дуэйн Уэйд
Атакующий защитник Дуэйн Уэйд проинформировал «Чикаго», что воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой 23.8 миллиона долларов. Одной из причин такого решения стало то, что на рынке свободных агентов Уэйд вряд ли получил бы настолько выгодное предложение.
 
В минувшем сезоне 35-летний защитник, проведший за «Буллс» первый сезон, набирал по 18.3 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 3.8 передачи за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15.0 очков, 5.0 подборов и 4.0 передачи за 32 минуты в плей-офф.

Источник — ESPN

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