Уэйд продлил контракт с Чикаго

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд проинформировал «Чикаго», что воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой 23.8 миллиона долларов. Одной из причин такого решения стало то, что на рынке свободных агентов Уэйд вряд ли получил бы настолько выгодное предложение.
В минувшем сезоне 35-летний защитник, проведший за «Буллс» первый сезон, набирал по 18.3 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 3.8 передачи за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 15.0 очков, 5.0 подборов и 4.0 передачи за 32 минуты в плей-офф.
Источник — ESPN
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