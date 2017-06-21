Збірні України зіграють у чвертьфіналах ЧС з баскетболу 3х3

Чет я с правилами не очень понял((((Наших гатят а а штрафные нам прокидывают

Ха,- 200 грн, в Киеве , в старой Хрущевке с большой площадью и 10.000 прислать могут.А с чего т...

При чём здесь Ахметов к Роттердаму? Это ваша власть придумала, те кто сделал блокаду и поддержал,...