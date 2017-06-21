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Збірні України зіграють у чвертьфіналах ЧС з баскетболу 3х3

Розклад фінального дня змагань

  • 21.06.2017 14:36
  • 584 просмотров
  • 1 комментария
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ФБУ
© ФБУ

У французькому Нанті 21 червня фінішує чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Боротьбу за нагороди продовжують чоловіча та жіноча збірні України, а також данкер Вадим Miller Піддубченко.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
21 червня

ЧОЛОВІКИ
1/4 фіналу
15:20 УКРАЇНА – Франція

1/2 фіналу
18:15 та 18:45

Матч за 3 місце
20:30

Фінал
22:30

ЖІНКИ
1/4 фіналу
17:20 Швейцарія – УКРАЇНА

1/2 фіналу
19:15 та 19:45

Матч за 3 місце
21:00

Фінал
22:00

ДАНКЕРИ
1/2 фіналу/Фінал
20:30

Источник — Федерация баскетбола Украины

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