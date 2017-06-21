Збірні України зіграють у чвертьфіналах ЧС з баскетболу 3х3

У французькому Нанті 21 червня фінішує чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Боротьбу за нагороди продовжують чоловіча та жіноча збірні України, а також данкер Вадим Miller Піддубченко.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
21 червня
ЧОЛОВІКИ
1/4 фіналу
15:20 УКРАЇНА – Франція
1/2 фіналу
18:15 та 18:45
Матч за 3 місце
20:30
Фінал
22:30
ЖІНКИ
1/4 фіналу
17:20 Швейцарія – УКРАЇНА
1/2 фіналу
19:15 та 19:45
Матч за 3 місце
21:00
Фінал
22:00
ДАНКЕРИ
1/2 фіналу/Фінал
20:30
Источник — Федерация баскетбола Украины
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