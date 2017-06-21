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Збірна України поступилася в чвертьфіналі господарям чемпіонату світу

За відверто специфічного домашнього суддівства українські баскетболісти не мали шансів на перемогу

  • 21.06.2017 16:09
  • 893 просмотров
  • 3 комментария
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України поступилася господарям у чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 - 12:20.

Французи спробували з перших атак закинути здалеку – мимо. Натомість українці реалізували свою атаку, відкривши рахунок у матчі. За двіх перші хвилини французи сквитали один м’яч з гри та зрівняли рахунок зі штрафного.

Під кінець наступної хвилини французи вийшли вперед, а згодом подвоїли перевагу – 4:2. Досить швидко українці скоротили відставання і дальнім кидком повернули собі лідерство.

До середини ігрового часу зустрічі збірна України була попереду – 9:5.

За три хвилини до кінця два поспіль точних кидки дозволили французам вийти вперед – 11:10.

Надалі в грі наступив перелом. Надто грубі дії французів за відверто специфічного домашнього суддівства зламали гру збірної України. Шансів відігратися наші хлопці не мали.

У півфіналі Франція зіграє з Сербією, яка у справжній спортивній боротьбі перемогла США – 17:14.

Нагадаємо, на груповому етапі наша команда виграла всі матчі: проти Шрі-Ланки, Польщі, Катара та Естонії.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Чоловіки. 1/4 фіналу

Україна - Франція - 12:20

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 21.06.2017 16:39
    +1
    С таким судейством можно сразу золотые медали французам на шею вешать. Никакого смысла в подобных матчах нет.
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 21.06.2017 16:42
    0
    Смотрел игру... Странное впечатление. Францию явно тянули, но профессионально. У наших при таком арбитраже в концовке - шансов просто не было. Жаль, что нарвались на местных, может шанс был, если -бы со второго места выходили?
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    kief
      kief, 21.06.2017 17:13
    0
    Станислав Матусевич, 21.06.2017 16:39
    С таким судейством можно сразу золотые медали французам на шею вешать. Никакого смысла в подобных матчах нет.

    сербов не пройдут. но 5 очей за неспортивное поведение - это круто!
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