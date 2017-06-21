Збірна України поступилася в чвертьфіналі господарям чемпіонату світу

Чоловіча збірна України поступилася господарям у чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 - 12:20.



Французи спробували з перших атак закинути здалеку – мимо. Натомість українці реалізували свою атаку, відкривши рахунок у матчі. За двіх перші хвилини французи сквитали один м’яч з гри та зрівняли рахунок зі штрафного.

Під кінець наступної хвилини французи вийшли вперед, а згодом подвоїли перевагу – 4:2. Досить швидко українці скоротили відставання і дальнім кидком повернули собі лідерство.

До середини ігрового часу зустрічі збірна України була попереду – 9:5.

За три хвилини до кінця два поспіль точних кидки дозволили французам вийти вперед – 11:10.

Надалі в грі наступив перелом. Надто грубі дії французів за відверто специфічного домашнього суддівства зламали гру збірної України. Шансів відігратися наші хлопці не мали.

У півфіналі Франція зіграє з Сербією, яка у справжній спортивній боротьбі перемогла США – 17:14.

Нагадаємо, на груповому етапі наша команда виграла всі матчі: проти Шрі-Ланки, Польщі, Катара та Естонії.



Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Чоловіки. 1/4 фіналу



Україна - Франція - 12:20