ЧС. Жіноча збірна України вийшла в півфінал

Жіноча збірна України перемогла Швейцарію в чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 13:9.

Команди почали матч з активних дій у захисті. Лише після першої хвилини Зарицька відкрила рахунок, а згодом подвоїла його.

Суперниці невдало спробували зрівняти рахунок дальніми кидками. Однак і українки майже дві хвилини не могли забити. Згодом швейцаркам вдалося двічі відзначитися зі штрафних. Українки втримали перевагу влучанням з гри.

На половину ігрового часу рахунок був лише 4:3 на користь України. Швейцаркам вдалося провести кілька швидких результативних атак і за 3 хвилини до кінця вони вже були попереду – 7:6. Та два дальніх влучання українок вивели їх вперед – 10:7. Таким рахунок залишався за 1 хвилину до кінця.

Швейцарки на початку останньої хвилини сквитали один м’яч. Та наші дівчата одразу відновили різницю. Суперниці відповіли тим же. Але дальнє влучання Зарицької за 16 секунд до сирени встановило переможну для нас крапку в матчі.

У півфіналі о 19:45 збірна України зіграє з переможцем пари Італія – Угорщина.

Наша чоловіча збірна раніше не змогла пробитися в півфінал.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Жінки. 1/4 фіналу

Швейцарія - Україна - 9:13