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Збірна України зіграє за третє місце чемпіонату світу

Українки програли команді Угорщини

  • 21.06.2017 20:41
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ФБУ
© ФБУ

За рішенням арбітрів жіноча збірна України програла команді Угорщини в півфіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 13:15.

Угорки досить швидко відкрили рахунок. У нас не пройшло кілька спроб забити здалеку. Натомість пройшли дві атаки, які вивели Україну вперед. Після перших 3 хвилин гри наші дівчата були попереду – 4:2.

До половини ігрового часу зберігалася двоочкова різниця – 7:5 на користь України. У наших дівчат не пішли дальні кидки, але чіткі дії в захисті та активність під щитом дозволяли утримувати позитивну різницю.

За дві хвилини до кінця Україна мала перевагу в 1 бал, та Зарицька не реалізувала штрафний. Згодом суперниці зрівняли рахунок. За 1:14 Зарицька вивела українок уперед. За кілька секунд команди обмінялися результативними атаками – 13:12 на користь України.

Угорки зрівняли зі штрафного за 40 секунд до кінця матчу. Влучання за 13 секунд Завідної арбітри не зарахували. Зустріч перейшла в овертайм.

Після відновлення гри, арбітр дала відмашку, не зараховуючи дальній кидок угорок, який виявився влучним. Після трьох хвилин наради перед планшетом з відеоповторами арбітри вдруге за день вирішили долю української збірної. Збірній Угорщини присудили перемогу – 15:13.

Відтак наша команда зіграє проти Нідерландів у матчі за третє місце. Орієнтовний початок о 21:00.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Жінки. 1/2 фіналу

21 червня

Україна - Угорщина - 13:15

Источник — Федерация баскетбола Украины

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