ЧС з баскетболу 3х3. Жіноча збірна України завоювала бронзу

Жіноча збірна України перемогла команду Нідерландів у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 – 15:13.
Практично одразу після дивного півфіналу проти Угорщини наші дівчата вийшли на матч за 3 місце проти Нідерландів. Свіжіші суперниці відкрили рахунок та українки нав’язали боротьбу, зрівняли рахунок та вийшли вперед.
Після половини матчу українки були попереду – 7:6. Однак суперниці швидко зрівняли рахунок. Після 7 хвилин гри перевага України все ще була мінімальною – 10:9. І знову Зарицька не реалізувала штрафний. Натомість суперниці зрівняли рахунок.
За 2 хвилини до сирени за рахунку 11:11 знову у нас не пройшов штрафний. Та вже за мить Зарицька виправилася – два влучання з лінії.
На початку заключної хвилини рахунок був рівний – 13:13. Українки стримали атаки суперниць. За 5 секунд до кінця Завідна реалізувала два штрафних, які і стали переможними для України.
Вдруге поспіль жіноча збірна України виборола медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Нагадаємо, на минулому мундіалі в Китаї наша команда стала другою.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Жінки. Матч за 3 місце
Україна - Нідерланди - 15:13
Источник — Федерация баскетбола Украины
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СЭ - "Женская сборная России впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу 3 на 3. В финале команда, в состав которой входят Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева, обыграла Венгрию – 19:12. Бронзовые медали достались голландкам, одолевшим Украину (15:13)."
Кстати, где правда насчет третьего места??? Кто смотрел???
СЭ - "Женская сборная России впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу 3 на 3. В финале команда, в состав которой входят Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева, обыграла Венгрию – 19:12. Бронзовые медали достались голландкам, одолевшим Украину (15:13)."
Кстати, где правда насчет третьего места??? Кто смотрел???
Пукан береги, медицина вроде платной становится.
Удачи!!! И да, Слава Украине!!!
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