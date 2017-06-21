ЧС з баскетболу 3х3. Жіноча збірна України завоювала бронзу

Жіноча збірна України перемогла команду Нідерландів у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 – 15:13.

Практично одразу після дивного півфіналу проти Угорщини наші дівчата вийшли на матч за 3 місце проти Нідерландів. Свіжіші суперниці відкрили рахунок та українки нав’язали боротьбу, зрівняли рахунок та вийшли вперед.

Після половини матчу українки були попереду – 7:6. Однак суперниці швидко зрівняли рахунок. Після 7 хвилин гри перевага України все ще була мінімальною – 10:9. І знову Зарицька не реалізувала штрафний. Натомість суперниці зрівняли рахунок.

За 2 хвилини до сирени за рахунку 11:11 знову у нас не пройшов штрафний. Та вже за мить Зарицька виправилася – два влучання з лінії.

На початку заключної хвилини рахунок був рівний – 13:13. Українки стримали атаки суперниць. За 5 секунд до кінця Завідна реалізувала два штрафних, які і стали переможними для України.

Вдруге поспіль жіноча збірна України виборола медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Нагадаємо, на минулому мундіалі в Китаї наша команда стала другою.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

Жінки. Матч за 3 місце

Україна - Нідерланди - 15:13