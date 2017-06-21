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ЧС з баскетболу 3х3. Жіноча збірна України завоювала бронзу

Українки перемогли команду Нідерландів

  • 21.06.2017 22:10
  • 1154 просмотров
  • 5 комментария
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ЧС з баскетболу 3х3. Жіноча збірна України завоювала бронзу
Жіноча збірна України перемогла команду Нідерландів у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 – 15:13.
 
Практично одразу після дивного півфіналу проти Угорщини наші дівчата вийшли на матч за 3 місце проти Нідерландів. Свіжіші суперниці відкрили рахунок та українки нав’язали боротьбу, зрівняли рахунок та вийшли вперед.
 
Після половини матчу українки були попереду – 7:6. Однак суперниці швидко зрівняли рахунок. Після 7 хвилин гри перевага України все ще була мінімальною – 10:9. І знову Зарицька не реалізувала штрафний. Натомість суперниці зрівняли рахунок.
 
За 2 хвилини до сирени за рахунку 11:11 знову у нас не пройшов штрафний. Та вже за мить Зарицька виправилася – два влучання з лінії.
 
На початку заключної хвилини рахунок був рівний – 13:13. Українки стримали атаки суперниць. За 5 секунд до кінця Завідна реалізувала два штрафних, які і стали переможними для України.
 
Вдруге поспіль жіноча збірна України виборола медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Нагадаємо, на минулому мундіалі в Китаї наша команда стала другою.
 
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Жінки. Матч за 3 місце
 
Україна - Нідерланди - 15:13

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Kiev_Rus1991
    online
      Kiev_Rus1991, 21.06.2017 22:50
    -4
    Сугубо с целью расширения кругозора - чемпионками стали россиянки.
    СЭ - "Женская сборная России впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу 3 на 3. В финале команда, в состав которой входят Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева, обыграла Венгрию – 19:12. Бронзовые медали достались голландкам, одолевшим Украину (15:13)."
    Кстати, где правда насчет третьего места??? Кто смотрел???
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    Vitaliy Fedorchuk
      Vitaliy Fedorchuk, 21.06.2017 23:01
    +1
    Молодці!!!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 21.06.2017 23:06
    +2
    Kiev_Rus1991, 21.06.2017 22:50
    Сугубо с целью расширения кругозора - чемпионками стали россиянки.
    СЭ - "Женская сборная России впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу 3 на 3. В финале команда, в состав которой входят Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева, обыграла Венгрию – 19:12. Бронзовые медали достались голландкам, одолевшим Украину (15:13)."
    Кстати, где правда насчет третьего места??? Кто смотрел???
    пшол геть зі своім мордором
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 21.06.2017 23:09
    +2
    Расширитель кругозора козломордый, твои фашистские недоресурсы готовы наврать по любому поводу, лишь бы не написать об украинской медали. Вот же ублюдская страна!
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    Kiev_Rus1991
    online
      Kiev_Rus1991, 21.06.2017 23:20
    -1
    Станислав Матусевич, 21.06.2017 23:09
    Расширитель кругозора козломордый, твои фашистские недоресурсы готовы наврать по любому поводу, лишь бы не написать об украинской медали. Вот же ублюдская страна!
    Эк как тебя бомбит, дружище!!! На вполне безобидный вопрос не удержался, кучу дерьма выкакал!!!
    Пукан береги, медицина вроде платной становится.
    Удачи!!! И да, Слава Украине!!!
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