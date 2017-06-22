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Український данкер Піддубченко завоював бронзу чемпіонату світу

Вадим став третім у індивідуальному заліку серед данкерів

  • 22.06.2017 09:33
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ФБУ. Вадим Поддубченко
© ФБУ. Вадим Поддубченко

Український данкер Вадим Miller Піддубченко завоював бронзову медаль чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в Нанті. Він став третім у індивідуальному заліку серед данкерів.

У півфіналі Піддубченко спершу показав другий результат разом з поляком Рафалом Ліпінським – 52 бали. Додаткова спроба вивела в фінал до американця Кріса Степлса саме поляка, який у підсумку став переможцем.

Минулорічний чемпіон світу в данку Дмитро Smoove Кривенко не зміг через травму пройти кваліфікацію.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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