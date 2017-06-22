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Роман ЗОЗУЛЯ: «Скоро Днепр будет без всяких приставок СК-1» 10:05 — avanta88 то что если вы хотите быть честными - то не надо начинать свой пусть сразу же с нарушения регламе...

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В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 18 команд 09:48 — salenco Я так понял что Сталь это как раз и есть 18-команда, если снимется с УПЛ, если нет тогда Сталь за...

Счета Динамо в Приватбанке заблокированы 09:38 — aicraft1965 Ето не есть понимать.Где шубы будем брать?А, Мойша?