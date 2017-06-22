Український данкер Вадим Miller Піддубченко завоював бронзову медаль чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в Нанті. Він став третім у індивідуальному заліку серед данкерів.
У півфіналі Піддубченко спершу показав другий результат разом з поляком Рафалом Ліпінським – 52 бали. Додаткова спроба вивела в фінал до американця Кріса Степлса саме поляка, який у підсумку став переможцем.
Минулорічний чемпіон світу в данку Дмитро Smoove Кривенко не зміг через травму пройти кваліфікацію.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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