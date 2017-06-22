Алексей Лэнь, миллионы долларов и Евробаскет

Уже 13 июля национальная сборная Украины соберется в Киеве на свой первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017.

Как и несколько лет подряд до этого, самый задаваемый вопрос к главному тренеру нашей команды Евгению Мурзину звучит примерно так - поможет ли нам наконец Алексей Лэнь?

Евгений Викторович старается не говорить об этом болельщикам прямо, но на центрового «Санс» он не особо рассчитывает - слишком уж много вопросов относительно воспитанника «Днепра» сейчас повисли в воздухе и не дают паззлу в голове тренера собраться.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. ОТПУСТЯТ ЛИ АЛЕКСЕЯ В КЛУБЕ?

Первое, и самое главное – отпускать или не отпускать Лэня пока некому. У нашего баскетболиста сейчас нет команды, и приоритетом является явно не Евробаскет, а ее поиски.

Сейчас мы не слышим и не читаем новостей о будущем Алексея не просто так. Несколько недель назад он стал ограниченно свободным агентом, а сейчас в лиге действует мораторий на любые переговоры со свободными агентами. Лишь с 1 июля клубам НБА официально разрешено делать им предложения, а с 5 июля заключать с такими игроками официальные контракты. Ремарка для понимания – ограниченно свободный агент называется таковым по той причине, что его предыдущий клуб имеет приоритетное право сохранить баскетболиста, если повторит предложение от другого клуба. Неограниченно свободный агент, в свою очередь, полностью лишен подобных обязательств и волен выбирать место работы по личному усмотрению.

Угадать, как же отнесутся к поездке в сборную в новом клубе Алексея, которым может стать любая из 29 команд – пока невозможно по определению.

ВОПРОС ВТОРОЙ. БУДУТ ЛИ «САНС» ПЫТАТЬСЯ СОХРАНИТЬ АЛЕКСЕЯ?

В последнее время довелось прочитать достаточно материалов аризонской прессы, и главным выводом большинства из них является мнение, что Алексей всех разочаровал и «Финиксу» не нужен, а уж тем более со значительным повышением зарплаты. Последнее, по сути, неминуемо, поскольку прошлогодние цифры в 4,8 млн – условия его первого контракта, подписанного им после драфта в 20-летнем возрасте.

Сейчас многие уверены, что по новому соглашению украинец будет получать от 10 до 13 миллионов в год, но в НБА порой случается всякое. Так, к примеру, главный редактор сайта «Планета Баскетбол» Александр Прошута очень резонно подметил, что сомневаться по поводу получения игроком солидного контракта стоит всегда, если наш баскетболист не Леброн Джеймс или Кевин Дюрэнт. И тем не менее, причин, по которым Лэнь станет значительно богаче уже сейчас - более чем достаточно.

Играя за цирк-шапито и практически не получая передач под легкие броски, за свои 20.3 минуты в среднем он успевал в сезоне 2016-17 набрать 8.0 очка, сделать 6.6 подбора и поставить 1.3 блок-шота

В пользу Лэня играют возраст, отличная антропометрия, классная мобильность и умение великолепно защищаться. Из-за очень странной политики руководства «Санс», за 4 сезона в НБА Лэнь не раскрыл свой потенциал в должной мере, но с другой стороны и не дал повода усомниться в своих перспективах по-настоящему. Играя за цирк-шапито и практически не получая передач под легкие броски, за свои 20.3 минуты в среднем он успевал в сезоне 2016-17 набрать 8.0 очка, сделать 6.6 подбора и поставить 1.3 блок-шота. Даже в этих же условиях, но в виртуальном пересчете на 36 минут его статистика выглядела бы следующим образом: 14.1 очка + 11.8 подбора + 2.3 блок-шота. Никто не знает, на что способен Алексей в роли первого центрового без лимитированного времени, с умным тренером и разыгрывающими, ориентированными на пас. И это многих интригует.

Для лучшего понимания ситуации на рынке – вот список других центровых лиги, с их заработной платой в сезоне 2017-18 и статистикой в прошлом:

Коди Зеллер (24 года) – 12, 5 млн (10,3 очка + 6,5 подбора + 0,9 блокшота)

Майлс Пламли (28 лет) – 12,4 млн (2,5 очка + 2,1 подбора + 0,3

блокшота)

Бисмак Бийомбо (24 года) – 17 млн (6,0 очка + 7,0 подбора +

1,1 блокшота)

Ян Маинми (30 лет) – 16 млн (5,6 очка + 5,8 подбора + 0,8

блокшота)

Жоаким Ноа (32 года) – 17, 7 млн (5,0 очка + 8,8 подбора + 0,8

блокшота)

Робин Лопес (29 лет) - 10, 7 млн (10,4 очка + 6,4 подбора + 1,4

блокшота)

Тимофей Мозгов (30 лет) – 15,2 млн (7,4 очка + 4,9 подбора +

0,6 блокшота)

Ситуация такова, что за 3 дня до драфта ни один из популярных мок-драфтов не прогнозирует, что «Санс» 24 июня будут выбирать центрового, или даже тяжелого форварда. Они все еще не продлили конкурента украинца Тайсона Чендлера и, если там осталось хоть немножко здравого смысла, не станут рассматривать всерьез как пятого номера ни Алана Уильямса (203 см, 118 кг), ни Маркиза Крисса (208 см, 106 кг), ни Драгана Бендера (213 см, 100 кг).

Скорее всего, «Санс» займут выжидательную позицию и не станут бороться за украинца, если кто-то другой даст ему те самые 10+ за сезон. А вот если появится возможность сохранить баскетболиста за 6-7 - ее аризонский клуб вряд ли упустит. Как минимум – чтобы потом обменять уроженца Антрацита.

Захочет ли сам Лэнь оставаться в Аризоне? Очень сомнительно. Парадоксально, но потратив на него в свое время очень высокий 5-й пик, перетерпев ряд его операций в его первые 2 сезона, здесь в него так и не поверили, когда он стал здоров, зачем-то подперев Тайсоном Чендлером и сузив функционал в атаке до очков второго шанса после собственных подборов.

Есть еще один вариант, при котором Алексей может быть переподписан «Финиксом» с предварительной договоренностью об

обмене в другой клуб. Такие трейды чаще всего происходят тогда, когда двум сторонам нужно спихнуть баласт, но сбалансировать при этом зарплатную ведомость. Отдать того, кто уже точно не нужен, и попробовать другой вариант, который может выстрелить. Но думается, наш центровой пойдет на такой вариант лишь в том случае, если получит максимальные гарантии от тренера команды, в которой продолжит выступления.

ВОПРОС ТРЕТИЙ. ЕСЛИ НЕ «САНС», ТО КТО?

А вот здесь самое сложное. Теоретически, круг потенциальных работодателей довольно широк, но здесь многое зависит от финансовых аппетитов украинца и его агента Майкла Лелщицки.

Разумеется, приоритетными целями для главных менеджеров НБА этим летом будут далеко не центры, а такие ребята как Пол, Гриффин, Гей, Игуодала и Рондо. И только когда разберутся с игроками 1 и 2 эшелонов – займутся большими парнями. А здесь, в большинстве своем, либо престарелые и травматичные Пачулия, Богут и Нэнэ, либо ребята вроде МакГи или Пламли, которые просто умеет на паркете значительно меньше украинца, при том, что старше на 3 и 5 лет соответственно. Есть еще Монро, Олинык и Спейтс, но эти баскетболисты все же «четверки» по своим размерам и навыкам. Посему серьезными конкурентами для Лэня в виртуальном рейтинге будут, пожалуй, лишь Ноэль, Бэйнс, Хибберт и Ловернье. Прямо скажем – не самая грозная компания. Да, в лигу на 99,9 % вернется фантастический Эпе Юдо, но вновь-таки – 208 см это всегда 208 см, а 2016 – всегда 2016. Звезду «Фенера» прошлого сезона наверняка будут видеть скорее упрощенным Дреймондом Грином, но это уже совсем другая история.

Наилучшим вариантом для Алексея будет подписаться в команде-претенденте на плей-офф – «Шарлотт», «Мемфисе» или «Миллуоки». В коллектив, который не пребывает в стадии капитальной перестройки и хотя бы в целом понимает, чего он хочет и как этого достичь

Рискну предположить, что наилучшим вариантом для Алексея будет подписаться в команде-претенденте на плей-офф – «Шарлотт», «Мемфисе» или «Миллуоки». В коллектив, который не пребывает в стадии капитальной перестройки и хотя бы в целом понимает, чего он хочет и как этого достичь. Здесь можно и уступить пару-тройку миллионов, но зато наконец ощутить себя частью чего-то серьезного. Самое главное – не перейти в команду вроде «Бруклина» или «Сакраменто». Это будет тот же «Финикс», только под другой вывеской…

Словом, в сборной Украины Алексея в этом году ждать, наверное, все-таки не стоит. Впрочем, если звезды сложатся так, что Лэню довольно быстро удастся подписать долгосрочный контракт с клубом, который не будет настаивать на участии центрового в Летней Лиге и возражать против Евробаскета – будет замечательно. Нет, даже такой расклад не гарантирует нам появление Лэня в команде Евгения Мурзина этим летом, но существенно повышает шансы на приезд 24-летнего баскетболиста.

Если лучший из сценариев не случиться, и Алексею придется долго ждать по-настоящему хорошего предложения – его нужно понять и не держать обиды, ведь шанс срубить 30 и больше миллионов долларов выпадает в жизни далеко не каждому из нас. Да что говорить – даже единицам среди наших топовых спортсменов удалось так заработать за всю их карьеру.

Этой зимой Алексей наконец-то внятно озвучил желание выступать за нашу команду, чего не случалось ранее. А значит - есть надежда таки увидеть его в желто-голубой майке. Просто скорее всего, в Тель-Авиве мы будем болеть совсем за других ребят.

Максим ГАЕВОЙ, специально для Sport.ua