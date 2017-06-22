ЧС з баскетболу 3х3. Ганна Зарицька стала найрезультативнішим гравцем

Гравець збірної України Ганна Зарицька стала однією з найрезультативніших гравців чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у французькому Нанті. Разом з угоркою Беттіною Бозокі вона набрала 52 очка в 7 матчах. Це на 2 більше, ніж у MVP чемпіонату серед жінок росіянки Анни Лєшковцевої.

На 8 очок більше Зарицької набрав найкращий бомбардир у чоловіків та MVP мундіалю в цій категорії серб Деян Майсторович.

Жіноча збірна України вдруге поспіль стала призером чемпіонату світу, виборовши бронзові медалі.