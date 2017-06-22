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ЧС з баскетболу 3х3. Ганна Зарицька стала найрезультативнішим гравцем

Українка набрала 52 очка в 7 матчах

  • 22.06.2017 17:39
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ФБУ
© ФБУ
Гравець збірної України Ганна Зарицька стала однією з найрезультативніших гравців чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у французькому Нанті. Разом з угоркою Беттіною Бозокі вона набрала 52 очка в 7 матчах. Це на 2 більше, ніж у MVP чемпіонату серед жінок росіянки Анни Лєшковцевої.
 
На 8 очок більше Зарицької набрав найкращий бомбардир у чоловіків та MVP мундіалю в цій категорії серб Деян Майсторович.
 
Жіноча збірна України вдруге поспіль стала призером чемпіонату світу, виборовши бронзові медалі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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