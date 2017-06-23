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Жіноча збірна України 3х3 побореться за вихід на чемпіонат Європи

Сьогодні українки зіграють з командами Бельгії та Австрії

  • 23.06.2017 11:11
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ФБУ
© ФБУ
Всього лише після дня відпочинку жіноча збірна України з баскетболу 3х3, яка виборола в Нанті бронзові медалі чемпіонату світу, вступає в боротьбу за путівку на чемпіонат Європи.
 
Відбірковий турнір за участі нашої жіночої команди пройде 23-24 червня у французькому Пуатьє. Усього в жінок змагатиметься там 12 збірних: по три в чотирьох групах.
 
На першому етапі команди зіграють між собою в групах. По дві кращі команди з групи виходять у чвертьфінал. Переможці чвертьфіналів отримають путівки на чемпіонат Європи. Також їх здобудуть два переможці серед команд, які програють перед тим у чвертьфіналах. Загалом 6 жіночих збірних, рівно половина, здобудуть право виступити на чемпіонаті Європи.
 
Наша чоловіча збірна з баскетболу 3х3 кваліфікацію на чемпіонат Європи проходитиме 24-25 червня в Андоррі. Чемпіонат Європи відбудеться 7-9 липня в Амстердамі.
 
Кваліфікація чемпіонату Європи
Франція. Пуатьє
 
23 червня
12:00 Україна – Австрія
18:00 Україна – Бельгія
 
24 червня
13:00 – 15:10 Чвертьфінали
16:00 – 16:40 Матчі невдах чвертьфіналу
17:30 – 18:10 Півфінали
19:20 Фінал

Источник — Федерация баскетбола Украины

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