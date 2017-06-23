Жіноча збірна України 3х3 побореться за вихід на чемпіонат Європи

Всього лише після дня відпочинку жіноча збірна України з баскетболу 3х3, яка виборола в Нанті бронзові медалі чемпіонату світу , вступає в боротьбу за путівку на чемпіонат Європи.

Відбірковий турнір за участі нашої жіночої команди пройде 23-24 червня у французькому Пуатьє. Усього в жінок змагатиметься там 12 збірних: по три в чотирьох групах.

На першому етапі команди зіграють між собою в групах. По дві кращі команди з групи виходять у чвертьфінал. Переможці чвертьфіналів отримають путівки на чемпіонат Європи. Також їх здобудуть два переможці серед команд, які програють перед тим у чвертьфіналах. Загалом 6 жіночих збірних, рівно половина, здобудуть право виступити на чемпіонаті Європи.

Наша чоловіча збірна з баскетболу 3х3 кваліфікацію на чемпіонат Європи проходитиме 24-25 червня в Андоррі. Чемпіонат Європи відбудеться 7-9 липня в Амстердамі.

Кваліфікація чемпіонату Європи

Франція. Пуатьє

23 червня

12:00 Україна – Австрія

18:00 Україна – Бельгія

24 червня

13:00 – 15:10 Чвертьфінали

16:00 – 16:40 Матчі невдах чвертьфіналу

17:30 – 18:10 Півфінали

19:20 Фінал