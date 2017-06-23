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Майку Майкла Джордана продали за рекордные 274 тыс. долларов

Предыдущий рекорд также принадлежал его вещи

  • 23.06.2017 12:37
  • 182 просмотров
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LiveAuctioneers
© LiveAuctioneers

Игровая майка Макла Джордана, в которой он выступал на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984-м, продана за рекордную сумму. На одном из аукционов за нее выложили 274 тыс. долларов. Предыдущий рекорд аукционов также принадлежал майке двукратного олимпийского чемпиона - 173 тыс. долларов.
 

 

Источник — Sport.ua

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