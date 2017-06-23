Майку Майкла Джордана продали за рекордные 274 тыс. долларов

Игровая майка Макла Джордана, в которой он выступал на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984-м, продана за рекордную сумму. На одном из аукционов за нее выложили 274 тыс. долларов. Предыдущий рекорд аукционов также принадлежал майке двукратного олимпийского чемпиона - 173 тыс. долларов.
MJ's 1984 Olympics jersey just sold for $274,000, shattering the record for a basketball jersey (MJ, $173,000) pic.twitter.com/a50PQW6gN0— Darren Rovell (@darrenrovell) June 22, 2017
Источник — Sport.ua
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