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Збірна України перемогла Австрію у відборі на Евробаскет 3x3

Жіноча збірна України успішно стартувала у відборі на першість континенту

  • 23.06.2017 13:43
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fbu.ua
© fbu.ua

Рахунок відкрила українка Моллова після першої хвилини гри. Наші дівчата вміло захищалися, однак певний час не могли реалізувати свої спроби.

Під кінець третьої хвилини поєдинку суперниці дальнім влучанням зрівняли рахунок – 2:2. А згодом вийшли вперед. Філевич невдовзі дальнім ударом вернула лідерство українкам.
Після половини ігрового часу поєдинку рахунок був рівним – 5:5.

Ефектний прорив Завидної не став переломним. Суперниці одразу зрівняли рахунок, а потім вийшли вперед дальнім влучанням. Наступний двоочковий українок знову повернув їм лідерство.

За 2:31 Завидна зі штрафного збільшила нашу перевагу до двох очок. Згодом двоочковий Моллової закріпив перевагу збірної України. За хвилину до кінця українки мали 4 очка переваги. За 30 секунд суперниці сквитали 1 бал.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи
Кваліфікація. Жінки

Україна - Австрія - 12:9

У другому матчі групового етапу наша команда зіграє проти Бельгії. Поєдинок заплановано на 18:00.

Нагадаємо, що жіноча збірна України стала бронзовим призером чемпіонату світу 3x3.
 

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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