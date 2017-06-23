Збірна України перемогла Австрію у відборі на Евробаскет 3x3

Рахунок відкрила українка Моллова після першої хвилини гри. Наші дівчата вміло захищалися, однак певний час не могли реалізувати свої спроби.

Під кінець третьої хвилини поєдинку суперниці дальнім влучанням зрівняли рахунок – 2:2. А згодом вийшли вперед. Філевич невдовзі дальнім ударом вернула лідерство українкам.

Після половини ігрового часу поєдинку рахунок був рівним – 5:5.



Ефектний прорив Завидної не став переломним. Суперниці одразу зрівняли рахунок, а потім вийшли вперед дальнім влучанням. Наступний двоочковий українок знову повернув їм лідерство.



За 2:31 Завидна зі штрафного збільшила нашу перевагу до двох очок. Згодом двоочковий Моллової закріпив перевагу збірної України. За хвилину до кінця українки мали 4 очка переваги. За 30 секунд суперниці сквитали 1 бал.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат Європи

Кваліфікація. Жінки

Україна - Австрія - 12:9

У другому матчі групового етапу наша команда зіграє проти Бельгії. Поєдинок заплановано на 18:00.

Нагадаємо, що жіноча збірна України стала бронзовим призером чемпіонату світу 3x3.

