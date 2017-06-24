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Будівельник подав заявку на участь у Лізі чемпіонів

Востаннє київський клуб виступав на європейській арені у сезоні 2013-2014

  • 24.06.2017 10:40
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fbu.ua
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Столичний «Будівельник» стане ще одним українським клубом, який цього сезону може взяти участь у Єврокубках. Діючий чемпіон України подав заявку на участь у Лізі чемпіонів. У минулому сезоні у найпрестижнішому клубному турнірі FIBA виступав южненський «Хімік». Востаннє київський «Будівельник» виступав на європейській арені, що у сезоні 2013-2014, тоді гладіатори були учасниками Євроліги.

Нагадаємо, що раніше свої плани відіграти у Європі в сезоні 2017-2018 озвучив «Дніпро», «Хімік», «Черкаські Мавпи» та «БІПА».  Ці клуби подали заявки на участь у FIBA Euro Cup. Точна кількість українських клубів представлена у єврокубках цього сезону та раунд з якого виступатимуть наші команди FIBA назве на початку липня.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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