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Шалон стал чемпионом Франции

В финале французский клуб обыграл «Страсбур»

  • 24.06.2017 10:48
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elanchalon.com
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«Шалон» из Шалон-сюр-Сона, обыграв в финальной серии плей-офф со счётом 3-2 «Страсбур», второй раз в своей истории стал чемпионом Франции. Самым ценным игроком решающей стадии был признан защитник победителей Жереми Нзюли. В поединках финала он набирал по 15.6 очка, совершал по 4.0 подбора и отдавал по 2.3 передачи в среднем за матч. Золотую медаль в составе чемпионов получил атакующий защитник Лэнс Харрис, выступавший в украинской Суперлиге за «Галичину». Серебряным призером вместе со «Страсбуром» стал экс-форвард «Химика» Ромео Трэвис.

Под руководством наставника Жана-Дени Шуле «Шалон» занял второе место в регулярном чемпионате, а в плей-офф на пути к финалу вначале прошел «Ля Портель» 2-0, а затем «Пари Леваллуа» 3-1.

Источник — basket-planet.com

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