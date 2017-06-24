Шалон стал чемпионом Франции

«Шалон» из Шалон-сюр-Сона, обыграв в финальной серии плей-офф со счётом 3-2 «Страсбур», второй раз в своей истории стал чемпионом Франции. Самым ценным игроком решающей стадии был признан защитник победителей Жереми Нзюли. В поединках финала он набирал по 15.6 очка, совершал по 4.0 подбора и отдавал по 2.3 передачи в среднем за матч. Золотую медаль в составе чемпионов получил атакующий защитник Лэнс Харрис, выступавший в украинской Суперлиге за «Галичину». Серебряным призером вместе со «Страсбуром» стал экс-форвард «Химика» Ромео Трэвис.

Под руководством наставника Жана-Дени Шуле «Шалон» занял второе место в регулярном чемпионате, а в плей-офф на пути к финалу вначале прошел «Ля Портель» 2-0, а затем «Пари Леваллуа» 3-1.