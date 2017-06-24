Владимир ХОЛОПОВ: «Уровень игры Мосс на Евробаскете – это тихий ужас»

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Владимир Холопов считает, что его команда должна была выходить в 1/4 финала Евробаскета и назвал причину поражения в матче против Словакии (66:82):

«То, что произошло в матче со сборной Словаки – это не мелочь. Просто когда мы выходили на игру, то были уверенны в том, что пройдем их на одной ноге. Именно этот недонастрой и погубил результат нашей команды. Они хотели, они желали, но изначально считали, что победа дастся им легко.

В плей-офф нет мелочей. Все имеет значение: когда прилетели, какую форму пошили – все. Очень сложно большое количество матчей показывать одинаково феерическую игру. Даже Алина Ягупова, кажется, что она двужильная, что она может бегать и бегать, но даже Ягупова подсела. Правда, сборная Словакии была точно в такой же ситуации, они тоже играли сложные матчи и проводили приблизительно столько же ротации.

Перед игрой со Словакией мы не меняли ничего принципиально. Но мы же играли за день до этого против Венгрии. Я не скажу, что у них слабая команда, они чудом проиграли Италии. Может быть, у них были даже центровые повыше. Но тогда у нас была лучшая страховка, была лучшая мотивация, потому что хотели победить, мы сразу же понеслись побеждать. А в этой игре так не сложилось. И у нас была реально плохая реализация бросков: штрафных, свободных из-под кольца, свободных трехочковых. Если бы мы забросили 13 штрафных, то разве бы проиграли с разницей в минус 16?

Я не могу сказать, что Мосс была безразлична судьба команды или что она не хотела играть. Смотришь: и хочет, и все. Но уровень игры, который она продемонстрировала – это был тихий ужас. Не знаю с чем это связанно. Может быть с тем, что перед чемпионатом Европы она подписала хороший контракт с командой чемпионата Испании и чувствовала себя расслабленно».

Отметим, что натурализованная американка Д'Андра Мосс сумела набрать только 9 очков на чемпионате Европы.