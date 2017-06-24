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3х3: Україна стартує с перемоги над Ірландією

Чоловіча збірна вдало розпочала кваліфікацію

  • 24.06.2017 16:56
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ФБУ
© ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Ірландії у першій грі групового раунда відбора на чемпіонат Європи.

Підопічні Олега Юшкіна виграли стартовий матч кваліфікації з рахунком 21:7. Найрезультативнішим у складі нашої команди став Олександр Кобець який дуже активно провів першу частину матчу і завершив гру з 10 очками у активі. Станислав Тимофеєнко набрав 8 очок, Максим Закурдаєв набрав 2 бали, а Дмитро Липовцев додав до командного активу 1 очко. 

У другому матчі групового раунду збірна України зіграє проти господарів відбіркового турніру команди Андорри о 19:20.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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