3х3: Україна стартує с перемоги над Ірландією

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Ірландії у першій грі групового раунда відбора на чемпіонат Європи.
Підопічні Олега Юшкіна виграли стартовий матч кваліфікації з рахунком 21:7. Найрезультативнішим у складі нашої команди став Олександр Кобець який дуже активно провів першу частину матчу і завершив гру з 10 очками у активі. Станислав Тимофеєнко набрав 8 очок, Максим Закурдаєв набрав 2 бали, а Дмитро Липовцев додав до командного активу 1 очко.
У другому матчі групового раунду збірна України зіграє проти господарів відбіркового турніру команди Андорри о 19:20.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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