3х3: жіноча збірна поступається в 1/4 фіналу відбора до ЧЄ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась у 1/4 фіналу відбіркового турніру на чемпіонат Європи.

У чвертьфінальному поєдинку наші дівчата з рахунком 10:13 програли команді Ірландії. Збірна України дозволиа суперницям оформити вирішальний ривок у середині матчу, після чого лише зуміла наблизитись на дистанцію двох очок за хвилину до кінця матчу, але відіграти відставання не зуміла.

Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Ганна Зарицька, яка набрала 6 очок. Оксана Моллова додала до активу 3 бали, а Дарья Завидна відзначилась 1 набраним балом.

Теперь збірній України для того щоб вийти на чемпіонат Європи треба перемогти у додатковому матчі, в якому наші дівчата зіграють проти команди, яка також зазнала поразки у 1/4 фіналу. Якщо українська збірна програє, то не потрапить у фінальний раунд континентальної першості.