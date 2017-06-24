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3х3: жіноча збірна поступається в 1/4 фіналу відбора до ЧЄ

Українська команда отримає ще один шанс потрапити до фінальної частини

  • 24.06.2017 17:04
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ФБУ
© ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась у 1/4 фіналу відбіркового турніру на чемпіонат Європи.

У чвертьфінальному поєдинку наші дівчата з рахунком 10:13 програли команді Ірландії. Збірна України дозволиа суперницям оформити вирішальний ривок у середині матчу, після чого лише зуміла наблизитись на дистанцію двох очок за хвилину до кінця матчу, але відіграти відставання не зуміла.

Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Ганна Зарицька, яка набрала 6 очок. Оксана Моллова додала до активу 3 бали, а Дарья Завидна відзначилась 1 набраним балом. 

Теперь збірній України для того щоб вийти на чемпіонат Європи треба перемогти у додатковому матчі, в якому наші дівчата зіграють проти команди, яка також зазнала поразки у 1/4 фіналу. Якщо українська збірна програє, то не потрапить у фінальний раунд континентальної першості.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    korrdon
      korrdon, 24.06.2017 17:29
    0
    Все, вылетели дуры. Зла не хватает. Наверное бухали после бронзы а не готовились
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